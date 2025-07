WAVESTONE : Mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée générale mixte du 29 juillet 2025

Wavestone informe ses actionnaires que les documents relatifs à l'Assemblée générale mixte qui aura lieu le mardi 29 juillet 2025 sont disponibles et qu'ils peuvent être consultés sur la page « Documents assemblée générale » de la section Investisseurs de son site internet.

Ces documents comprennent notamment :

l'avis de convocation (BALO) ;

les comptes et rapports d'activité relatifs à l'exercice 2024/25 incluant : le rapport du Conseil d'administration à l'AGM du 29/07/25 ; les comptes consolidés et les comptes sociaux au 31/03/25 ; le rapport sur le gouvernement d'entreprise ; l'État de durabilité 2024/25 [1] .



Ces documents sont disponibles en français et en anglais à l'exception de l'avis de convocation (BALO) et des Comptes et rapports d'activité incluant le rapport financier annuel, disponibles uniquement en français. Ce dernier document sera mis à disposition en anglais au plus tard le 25 juillet 2025.

Les documents prévus par l'article R.225-83 du Code de commerce sont tenus à la disposition des actionnaires, conformément aux dispositions réglementaires applicables, au siège social de la société : Tour Franklin,

100-101 terrasse Boieldieu, 92042 Paris La Défense cedex.

Les actionnaires peuvent également se procurer ces documents auprès d'Uptevia – Service Assemblées Générales – Cœur Défense, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle, 92931 Paris la Défense Cedex.

Pour mémoire, l'avis préalable de l'Assemblée générale mixte comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO n°74 le 20 juin 2025.

[1] Les éléments de l'État de durabilité relatifs à la stratégie et au modèle d'affaires seront disponibles dans la partie introductive du document d'enregistrement d'universel dont la date de publication est prévue le 15/07/25.