Wavestone maintient ses objectifs annuels

(AOF) - Wavestone a dévoilé des résultats semestriels opérationnels en légère amélioration et confirmé ses objectifs annuels. Le groupe de conseil a vu son résultat net, part du groupe, augmenter de 11% à 30,3 millions d'euros et son résultat opérationnel progresser de 1% à 47,1 millions d'euros. Wavestone affiche une marge opérationnelle récurrente de 10,3%, en amélioration de 0,2 point sur un an.

"La rentabilité du 1er semestre 2024/25 avait été impactée par les coûts liés au programme d'intégration entre Wavestone et Q_Perior, notamment l'événement Together as One qui s'était tenu en mai 2024 à Paris," a rappelé Wavestone.

Déjà connu, le chiffre d'affaires du groupe de conseil est stable à 458,1 millions d'euros. A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires a reculé de 0,5%.

Sur le plan commercial, le carnet de commande s'établissait approximativement à 3,6 mois au 30 septembre 2025, contre 4,2 mois au 31 mars 2025 et 3,7 mois un an plus tôt.

Pour l'ensemble de l'exercice, Wavestone cible toujours une croissance organique positive et une marge opérationnelle récurrente de l'ordre 13%. Ces objectifs s'entendent à taux de change constants, hors Wivoo et hors nouvelle acquisition.

