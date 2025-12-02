 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 087,00
-0,17%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wavestone maintient ses objectifs annuels
information fournie par AOF 02/12/2025 à 18:29

(AOF) - Wavestone a dévoilé des résultats semestriels opérationnels en légère amélioration et confirmé ses objectifs annuels. Le groupe de conseil a vu son résultat net, part du groupe, augmenter de 11% à 30,3 millions d'euros et son résultat opérationnel progresser de 1% à 47,1 millions d'euros. Wavestone affiche une marge opérationnelle récurrente de 10,3%, en amélioration de 0,2 point sur un an.

"La rentabilité du 1er semestre 2024/25 avait été impactée par les coûts liés au programme d'intégration entre Wavestone et Q_Perior, notamment l'événement Together as One qui s'était tenu en mai 2024 à Paris," a rappelé Wavestone.

Déjà connu, le chiffre d'affaires du groupe de conseil est stable à 458,1 millions d'euros. A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires a reculé de 0,5%.

Sur le plan commercial, le carnet de commande s'établissait approximativement à 3,6 mois au 30 septembre 2025, contre 4,2 mois au 31 mars 2025 et 3,7 mois un an plus tôt.

Pour l'ensemble de l'exercice, Wavestone cible toujours une croissance organique positive et une marge opérationnelle récurrente de l'ordre 13%. Ces objectifs s'entendent à taux de change constants, hors Wivoo et hors nouvelle acquisition.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

WAVESTONE
49,4000 EUR Euronext Paris -1,20%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank