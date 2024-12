Wavestone: désormais éligible au SRD information fournie par Cercle Finance • 27/12/2024 à 09:10









(CercleFinance.com) - Le cabinet de conseil Wavestone indique qu'à compter de la séance de Bourse de ce vendredi 27 décembre, ses actions cotées sur Euronext à Paris sont éligibles au Service de Règlement Différé (SRD).



Le SRD permet aux investisseurs de reporter le règlement ou la livraison de titres éligibles à la fin du mois boursier. Concrètement, le service offre la possibilité d'initier, avec un effet de levier, une position longue (acheteuse) ou courte (vendeuse) sur une valeur.



Les valeurs éligibles à ce mécanisme du marché réglementé remplissent le critère d'une capitalisation boursière supérieure à un milliard d'euros. Cette admission au SRD est de nature à renforcer l'attractivité et la liquidité du titre, selon Wavestone.



Pour rappel, depuis le 29 décembre 2014, le titre Wavestone était éligible au Service de Règlement Différé Long (SRD Long) sur Euronext Paris, un statut signifiant que le mécanisme n'est autorisé qu'à l'achat sur le titre considéré.





