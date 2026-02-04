 Aller au contenu principal
WAVESTONE : Déclaration au titre de l'article 223-16 du règlement général de l'AMF
04/02/2026

Conformément aux dispositions de l'article L.233-8 du Code de commerce, la société informe ses actionnaires qu'au 31 janvier 2026, le capital se composait de 24 906 332 actions en circulation et représentait un nombre total de droits de vote de 41 705 073 calculé conformément aux dispositions de l'article 223-11 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

A propos de Wavestone

Né au cœur de l'avènement des nouvelles technologies et du digital, Wavestone n'a cessé de croître, toujours dans un esprit entrepreneurial, d'abord en France et en Allemagne, puis, en Suisse, au Royaume-Uni et en Amérique du Nord, pour devenir un cabinet de conseil de classe mondiale en mesure d'accompagner les plus grandes entreprises dans leurs transformations stratégiques les plus ambitieuses.

En s'appuyant sur une combinaison de savoir-faire unique, à l'intersection de la technologie et du business, les 6 000 collaborateurs du cabinet délivrent une offre de conseil sur-mesure et à 360°, de la refonte des modèles d'affaires jusqu'à la mise en œuvre des technologies de pointe et la prise en compte des enjeux autour de la transition durable.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris, et labellisé Great Place to Work®.

Wavestone
Pascal Imbert
Président – Directeur général
Tel.: +33 (0)1 49 03 20 00

Benjamin Clément
Communication financière
Tel.: +33 (0)1 49 03 20 00 		Actus
Mathieu Omnes
Relations analystes – investisseurs
Tel.: +33 (0)1 53 67 36 92

Deborah Schwartz
Relations presse
Tel.: +33 (0)1 53 67 36 35

Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/96435-wavestone_declaration-amf_260204-fr.pdf

Valeurs associées

WAVESTONE
53,5000 EUR Euronext Paris -6,96%
© Actusnews.

