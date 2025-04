Wavestone: dans le vert après son CA annuel information fournie par Cercle Finance • 30/04/2025 à 16:00









(CercleFinance.com) - Wavestone prend près de 3% après l'annonce, au titre de l'exercice 2024-25, d'un chiffre d'affaires en progression de 35% à 943,7 millions d'euros, avec une stabilité en organique, en ligne avec l'objectif actualisé en décembre 2024.



À périmètre constant, le taux d'activité du cabinet s'est tassé d'un point à 72% mais son taux journalier moyen s'est maintenu à 898 euros, et sur le plan commercial, son carnet de commandes était de 3,6 mois à fin mars, contre 4,1 mois trois mois plus tôt.



Wavestone confirme son objectif d'une marge opérationnelle récurrente annuelle de 12,5% en 2024-25, mais prévient que 'le contexte géopolitique et les incertitudes économiques croissantes rendent particulièrement délicates les prévisions d'activité'.





Valeurs associées WAVESTONE 46,1500 EUR Euronext Paris +3,13%