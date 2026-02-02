Wavestone confirme ses objectifs financiers 2025-2026
A l'issue des neuf premiers mois de l'exercice 2025/26, la société a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 705 MEUR, en croissance de 1% par rapport a la même période un an plus tôt.
Les projets liés à l'IA continuent d'afficher une dynamique soutenue. Wavestone confirme viser une forte croissance de son activité IA en 2025/26, qui représentera au moins 14% de son chiffre d'affaires total, contre 8% lors de l'exercice précédent.
Le groupe maintient son objectif d'une croissance organique positive sur l'exercice 2025/26. Le cabinet table par ailleurs sur une marge opérationnelle récurrente annuelle proche de 13%, à taux de change constants et hors nouvelle acquisition.
La publication du chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2025/26 est attendue le 30 avril prochain.
|60,4000 EUR
|Euronext Paris
|+0,17%
