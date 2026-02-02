Affaire Epstein: Jack Lang "assume" ses liens passés sur fond de révélations financières

Jack Lang, le 18 janvier 2026 à Paris ( AFP / Martin LELIEVRE )

Jack Lang a déclaré lundi à l'AFP "assumer pleinement" ses relations passées avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein tout en assurant avoir ignoré ses crimes, alors que des documents américains dévoilent des liens financiers entre l'ancien ministre, sa famille et l'homme d'affaires.

Le nom de l'ex-ministre socialiste de la Culture et celui de sa fille aînée Caroline apparaissent dans une nouvelle salve de documents publiés vendredi par le ministère américain de la Justice, notamment pour une transaction immobilière "offshore" au Maroc et une société fondée dans un paradis fiscal.

"J'assume pleinement les liens que j'ai pu créer, à une époque où rien ne laissait supposer que Jeffrey Epstein pouvait être au cœur d'un réseau de criminalité", a indiqué Jack Lang, 86 ans, actuel président de l'Institut du monde arabe (IMA), dans une déclaration transmise à l'AFP.

Selon une enquête publiée lundi par le site Mediapart s'appuyant sur ces documents, Caroline Lang, personnalité du monde du cinéma âgée de 64 ans, a fondé en 2016 avec l'homme d'affaires américain une société "offshore", Prytanee LLC, domiciliée aux îles Vierges américaines.

Si Jack Lang affirme être "tombé des nues" en découvrant les crimes sexuels du financier, décédé en prison en 2019, les échanges de courriels tirés des "Epstein files" détaillent des discussions d'affaires directes entre la famille Lang et le criminel sexuel.

- Un riad à 5.400.000 euros -

Une série d'échanges datés de mars 2015 révèle des négociations précises autour de la vente d'un riad à Marrakech, le "Ksar Masa".

Selon le récit chronologique tiré des documents, tout débute le 29 mars 2015 par l'envoi d'une présentation de la propriété via WeTransfer par un tiers, Dominique Silberstein, "suite à la demande de Jean Poniatowski".

Photo non datée de Jeffrey Epstein diffusée le 19 décembre 2025 par le ministère américain de la Justice ( US DEPARTMENT OF JUSTICE / Handout )

Le lendemain, Monique Lang, l'épouse de l'ex-ministre, écrit depuis le compte de son mari à l'adresse "jeevacation@gmail.com" utilisée par Jeffrey Epstein.

"Dear Jeffrey" ("Cher Jeffrey"), écrit-elle, expliquant qu'un ami souhaite vendre sa propriété et préfère "que nous en parlions directement".

Elle précise que le vendeur a confié la vente à une agence mais privilégie ce canal direct, espérant voir le financier à Marrakech "entre le 25 avril et le 2 mai".

Jeffrey Epstein répond le jour même, s'enquérant du prix.

Le mardi 31 mars 2015, c'est Jack Lang qui répond précisément sur les conditions financières: "le prix est de 5.400.000 euros, offshore"), écrit l'ancien ministre.

Interrogé par Mediapart sur cet épisode, Jack Lang a indiqué ne pas se souvenir "très bien de cette histoire", estimant avoir "dû simplement transmettre les prétentions du vendeur, sans commentaire".

- Achat d'oeuvres d'art -

Au-delà de cet épisode immobilier, les documents exhumés mettent en lumière les liens d'affaires de Caroline Lang.

La société Prytanee LLC, immatriculée à Saint-Thomas (îles Vierges américaines), avait pour objet l'achat d'œuvres d'art et a vu ses comptes crédités de 1,4 million de dollars, selon Mediapart.

Caroline Lang détenait la moitié des parts via le "Pierre Trust".

Selon un courriel de l'avocat d'Epstein, Darren Indyke, cité par le média d'investigation, "STC (la société d'Epstein, ndlr) fournit les fonds et Mme Lang apporte son expertise".

Jack Lang, le 30 septembre 2025 à Paris ( AFP / Bertrand GUAY )

"J'ai été d'une naïveté confondante", a déclaré Caroline Lang à Mediapart, reconnaissant ne pas avoir déclaré cette société au fisc français. Elle affirme n'avoir "pas mis d'argent dedans" et ne pas avoir "mesuré les implications".

Dans sa déclaration à l'AFP lundi, Jack Lang n'aborde pas ces volets financiers mais insiste sur le contexte de sa relation avec le financier, rencontré "voici une quinzaine d'années" par l'intermédiaire du réalisateur Woody Allen.

"Volontiers mécène, il fréquentait alors le tout Paris. Il nous avait séduit par son érudition, sa culture, sa curiosité intellectuelle", explique-t-il.

"Quand je noue un rapport de sympathie, je n’ai pas l'habitude de demander à mon interlocuteur son casier judiciaire", se défend-il. "Les valeurs humaines qui m'habitent, de dignité et de probité notamment (...) sont radicalement étrangères à ces pratiques odieuses".

De son côté, Caroline Lang figure sur un testament financier signé par Jeffrey Epstein deux jours avant sa mort, lui promettant 5 millions de dollars, une somme dont elle affirme avoir ignoré l'existence, ayant demandé la liquidation de la société commune après le suicide du financier.

La simple mention du nom d’une personne dans le dossier Epstein ne suppose aucun acte répréhensible a priori de cette personne. Mais les documents rendus publics montrent à tout le moins des liens entre Jeffrey Epstein ou son entourage et certaines personnalités qui ont souvent minimisé, voire nié, l'existence de tels rapports.

Jeffrey Epstein a été retrouvé pendu dans sa cellule à New York en août 2019, alors qu'il attendait d'être jugé pour trafic sexuel de mineures.