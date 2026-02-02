Municipales/Paris: Grégoire creuse l'écart, Dati stagne, Knafo en mesure de se qualifier, selon un sondage

Le candidat de l'union de la gauche hors LFI à Paris, Emmanuel Grégoire, en meeting à La Bellevilloise, dans la capitale, le 14 janvier 2026 ( AFP / Martin LELIEVRE )

Le candidat de l'union de la gauche hors LFI Emmanuel Grégoire conforte son avance en tête des intentions de vote pour les élections municipales à Paris, distançant sa rivale Rachida Dati, tandis que la candidate de Reconquête Sarah Knafo atteint la barre qualificative des 10%, selon un sondage Cluster 17 pour Politico publié lundi.

À six semaines du premier tour prévu le 15 mars, la liste d'union rassemblant le Parti socialiste (PS), les écologistes et le Parti communiste (PCF), conduite par Emmanuel Grégoire, recueillerait 33% des suffrages exprimés.

Le candidat socialiste bénéficie d'une dynamique positive, puisqu'il "engrange 3 points" par rapport à la précédente enquête du même institut réalisée fin novembre.

Cette progression lui permet de creuser l'écart face à sa principale concurrente, Rachida Dati.

La tête de liste de l'alliance réunissant Les Républicains (LR), le MoDem et l'UDI est créditée de 26% des intentions de vote.

En l'absence de progression affichée par rapport à la vague précédente, la maire du VIIe arrondissement se trouve désormais reléguée à sept points du trio de tête de la gauche.

L'enseignement majeur de ce baromètre réside dans la percée enregistrée à l'extrême droite par Sarah Knafo.

La candidate du parti Reconquête gagne 4 points par rapport à novembre. Avec 10% des intentions de vote, elle franchit le seuil fixé par le code électoral, rejoignant ainsi le groupe des "5 candidats en capacité de se qualifier au second tour" mis en avant par l'étude.

Dans la lutte pour la troisième place, Pierre-Yves Bournazel, représentant la coalition de la majorité présidentielle (Horizons-Renaissance), conserve l'avantage avec 14% des voix.

Il devance la liste de La France insoumise (LFI) menée par Sophia Chikirou, qui réunit 12% des intentions de vote.

En bas de tableau, le candidat du Rassemblement national (RN), Thierry Mariani, reste marginalisé dans la capitale avec 4% des voix, loin derrière sa rivale du parti d'Éric Zemmour, tandis que Marielle Saulnier (Lutte ouvrière) ferme la marche à 1%.

Ce sondage a été réalisé en ligne du 28 au 31 janvier auprès d'un échantillon de 1.104 personnes inscrites sur les listes électorales à Paris, représentatif de la population.

La marge d'erreur est comprise entre 1,5 et 2,8 points.