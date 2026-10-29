WAVESTONE : Chiffre d'affaires stable au 1er semestre 2026/27 : 457,2 M EUR - Confirmation des objectifs 2026/27 révisés

Chiffre d'affaires en M€

Données non auditées 2026/27

consolidé 2025/26

consolidé Variation Variation à périmètre 1 et

change constants 1 er trimestre 227,0 231,5 -2% -2% 2 ème trimestre 230,2 226,4 +2% +1% 1 er semestre 457,2 458,1 0% -1%

1 hors Wivoo (consolidé depuis le 1 er juin 2025), AI Builders (consolidé depuis le 1 er août 2026) et Sand Cherry (consolidé depuis le 1 er septembre 2026).

Chiffre d'affaires en croissance totale de +2% au 2 ème trimestre 2026/27, et de +1% à périmètre et change constants

Au 2 ème trimestre de son exercice 2026/27 (du 1 er juillet au 30 septembre 2026), Wavestone a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 230,2 M€, en croissance de +2% par rapport au 2 ème trimestre 2025/26.

Pour rappel, Wavestone consolide Wivoo, cabinet de conseil français, depuis le 1 er juin 2025, AI Builders, cabinet de conseil français IA & data, depuis le 1 er août 2026 et Sand Cherry, cabinet de conseil américain, depuis le 1 er septembre 2026.

À taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires trimestriel est en croissance de +1%. À noter : le 2 ème trimestre 2026/27 présentait un effet jour favorable de +1,4%.

Sur l'ensemble du 1 er semestre 2026/27, le chiffre d'affaires s'est établi à 457,2 M€, stable par rapport au 1 er semestre 2025/26.

Le chiffre d'affaires semestriel à périmètre et change constants s'est inscrit en baisse de -1%. Sur la période, l'effet jour était favorable à hauteur de +0,7%.

Sur le plan géographique, la dynamique demeure contrastée. En France, Wavestone a de nouveau enregistré une croissance mid-single-digit . La région GSA [2] a vu pour sa part une décroissance mid-single-digit , du fait de la poursuite de la baisse de la sous-traitance. Aux États-Unis et au Royaume-Uni, le chiffre d'affaires demeure en net recul par rapport à la même période l'an passé, et la reprise s'annonce progressive.

Taux d'activité de 72% au 1 er semestre 2026/27, taux journalier moyen de 923 €

Après avoir touché un point bas (71%) au 1 er trimestre 2026/27, le taux d'activité s'est progressivement redressé au 2 ème trimestre. Sur l'ensemble du 1 er semestre 2026/27, il s'établit à 72%, un niveau identique à celui enregistré sur l'ensemble de l'exercice 2025/26.

À mi-exercice, le taux journalier moyen s'est élevé à 923 €, en repli de -1,6% par rapport aux 938 € de l'exercice précédent. L'évolution du mix géographique explique les deux tiers de ce recul.

Sur le plan commercial, le carnet de commandes s'est établi à 4,1 mois au 30 septembre 2026, contre 4,4 mois au 31 mars 2026, et 3,6 mois au 30 septembre 2025.

Il est à noter qu'AI Builders et Sand Cherry ne sont, pour l'instant, pas intégrés aux indicateurs de performance du cabinet.

6 365 collaborateurs au 30 septembre 2026, turn-over à 12% sur 12 mois glissants

Wavestone comptait 6 365 collaborateurs au 30 septembre 2026, dont environ 180 collaborateurs issus des acquisitions d'AI Builders et Sand Cherry, contre 6 111 à la fin de l'exercice 2025/26.

À fin septembre, le turn-over sur 12 mois glissants s'établissait à 12%, niveau identique à celui de l'exercice précédent.

2 nd semestre 2026/27 : priorité à la relance de la dynamique opérationnelle

Dans un environnement économique toujours incertain, les clients demeurent prudents dans l'engagement de leurs dépenses de conseil. Dans le même temps, ils réorientent rapidement leurs investissements vers l'IA, au détriment d'autres domaines.

Au 1 er semestre de l'exercice, Wavestone a été fortement impacté par ces tendances, en particulier dans les régions GSA et États-Unis/Royaume-Uni, le cabinet n'ayant pas saisi suffisamment vite la vague de la transformation IA et ayant témoigné d'un manque d'efficacité dans ses opérations.

Afin de rétablir sa dynamique opérationnelle, Wavestone a lancé un plan d'actions en deux volets.

D'une part, le cabinet accélère son repositionnement sur les activités liées à l'IA. Wavestone a notamment créé de nouvelles Business Units IA dans la région GSA et aux États-Unis, tout en renforçant celle déjà existante en France. Sur l'ensemble du 1 er semestre 2026/27, les activités liées à l'IA représentaient 24% du chiffre d'affaires de Wavestone, contre 17% sur l'exercice 2025/26.

D'autre part, le cabinet met en œuvre des actions ciblées, Business Unit par Business Unit , visant selon les cas à rétablir ou à renforcer leur performance. En fonction des Business Units , ces actions peuvent notamment porter sur une concentration accrue sur les clients les plus dynamiques, une évolution des offres au regard de l'essor de l'IA, un renforcement des relations avec les partenaires, des ajustements au niveau des objectifs de recrutement et, très souvent, un pilotage plus resserré de la performance.

Initié au 2 ème trimestre 2026/27, ce plan d'actions devrait produire ses effets progressivement au cours des deux à trois prochains trimestres.

Marge opérationnelle récurrente attendue à 9,1% au 1 er semestre 2026/27, confirmation des objectifs annuels 2026/27 révisés

Compte tenu de la saisonnalité habituelle de son activité, accentuée par les charges liées au lancement du plan Lead the shift au début de l'exercice, Wavestone anticipe une marge opérationnelle récurrente aux alentours de 9,1% au 1 er semestre 2026/27.

Pour l'ensemble de l'exercice 2026/27, Wavestone confirme ses objectifs financiers ajustés. En termes de chiffre d'affaires, le cabinet vise une évolution comprise entre une décroissance de -1% et une croissance « low single-digit », par rapport au chiffre d'affaires 2025/26 de 954,3 M€. En termes de rentabilité, Wavestone vise une marge opérationnelle récurrente comprise entre 11% et 13%.

Ces objectifs sont établis à taux de change constants et hors impact des sociétés AI Builders et Sand Cherry.

Prochain rendez-vous : publication des résultats du 1 er semestre 2026/27, mercredi 2 décembre 2026, après la clôture des marchés d'Euronext.

À propos de Wavestone

Né au cœur de l'avènement des nouvelles technologies et du digital, Wavestone s'est imposé comme un cabinet de conseil de classe mondiale, positionné à la convergence du business et de la technologie. Wavestone accompagne les plus grandes entreprises à l'ère de l'intelligence artificielle, en les aidant à déployer à l'échelle de nouvelles façons de travailler, à faire évoluer leurs opérations ou encore à réinventer leurs modèles d'affaires.

Présents en Europe et en Amérique du Nord, les 6000 collaborateurs de Wavestone délivrent une offre de conseil sur-mesure et de bout-en-bout, combinant expertise business, technologique et savoir-faire de premier plan en transformation d'entreprise. En intégrant l'IA au cœur de sa proposition de valeur et de ses interventions, le cabinet permet à ses clients de convertir tout le potentiel de cette transformation en valeur concrète et durable.

Wavestone est coté sur Euronext Paris et labellisé Great Place to Work®.

Wavestone

Pascal IMBERT

Président – Directeur général

Tél. : 01 49 03 20 00

Benjamin CLEMENT

Communication financière

Tél. : 01 49 03 20 00 Actus

Mathieu OMNES

Relations analystes - investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 92

Déborah SCHWARTZ

Relations presse

Tél. : 01 53 67 36 35

Annexe : indicateur alternatif de performance

Le Résultat Opérationnel Récurrent (ROR) est un indicateur alternatif de performance obtenu en déduisant du chiffre d'affaires les charges opérationnelles des activités courantes, y compris les charges liées aux paiements en actions. Les dotations à l'amortissement des relations clients ne sont pas déduites du ROR, ni les produits et charges non récurrents. Ces derniers incluent notamment les produits ou charges liés aux acquisitions ou cessions d'activités, ainsi que les produits ou coûts liés aux locaux non occupés. La marge opérationnelle récurrente est obtenue en divisant le ROR par le chiffre d'affaires.

[2] Germany – Switzerland – Austria : Allemagne – Suisse – Autriche