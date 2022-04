WAVESTONE : Chiffre d'affaires 2021/22 de 470,1 M EUR , en progression de +13% Nouveau relèvement de l'objectif de marge opérationnelle courante

Chiffre d'affaires

En M€ - données consolidées non auditées 2021/22 2020/21 Variation Variation à périmètre 1 et change constants 9 mois 340,2 298,5 +14% +12% 4 ème trimestre 129,9 119,1 +9% +5% Total 12 mois 470,1 417,6 +13% +10%

1 Hors Everest Group consulting consolidé depuis le 01/05/2021, why innovation! consolidé depuis le 01/11/2021 et NewVantage Partners consolidé depuis le 01/01/2022.

Chiffre d'affaires de 129,9 M€ au 4 ème trimestre, en croissance de +9%

Au 4 ème trimestre de l'exercice 2021/22 (1 er janvier - 31 mars 2022), Wavestone a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 129,9 M€, en progression de +9% par rapport au 4 ème trimestre de l'exercice précédent.

A taux de change et périmètre constants, la croissance organique s'est établie à +5% au dernier trimestre.

Sur l'ensemble de l'exercice 2021/22, le chiffre d'affaires consolidé de Wavestone s'est élevé à 470,1 M€, supérieur à l'objectif de 462 M€. Il s'est inscrit en croissance soutenue de +13% (+10% à périmètre et taux de change constants). Il est à noter que le cabinet a bénéficié d'un effet jour positif sur l'ensemble de l'année à hauteur de +1,1%.

Taux d'activité de 77% et légère progression des prix de vente sur l'exercice 2021/22

Comme attendu, le taux d'activité a connu un léger tassement à 75% au 4 ème trimestre 2021/22, sous l'effet des nombreuses arrivées de collaborateurs depuis le mois de septembre 2021 et d'une relative augmentation des arrêts maladie en lien avec l'épidémie de Covid-19.

Pour l'ensemble de l'année, le taux d'activité s'est établi à un niveau élevé de 77%, contre 71% une année plus tôt, et supérieur au niveau de 75% visé sur l'ensemble de l'exercice.

L'inflexion positive sur les prix de vente s'est confirmée au 4 ème trimestre. Le taux journalier moyen sur l'ensemble de l'exercice 2021/22 s'est élevé à 854 €, contre 842 € en 2020/21. Les cabinets Everest Group consulting, why innovation! et NewVantage Partners ont contribué à hauteur de 7 € à cette évolution annuelle.

Sur le plan commercial, malgré le contexte géopolitique, le marché du conseil est demeuré porteur depuis le début de l'année 2022. La prise de commande du 4 ème trimestre a été excellente, permettant au carnet de commande de s'établir à 4,3 mois au 31 mars 2022, contre 4,1 mois au 31 décembre 2021.

Bonne dynamique de recrutement mais turn-over toujours soutenu

La dynamique de recrutement a été bonne tout au long de l'exercice et a permis au cabinet de recruter près de 1 000 nouveaux collaborateurs en 2021/22, au-dessus de l'objectif de 900 arrivées relevé en décembre 2021.

Ce rythme de recrutement élevé a permis au cabinet de compenser le turn-over soutenu qui s'est établi à 18% en 2021/22 contre 11% sur l'exercice précédent. L'objectif de Wavestone est de graduellement ramener ce taux aux alentours de 15% au cours de l'exercice 2022/23.

Au 31 mars 2022, Wavestone comptait 3 732 collaborateurs, contre 3 453 au 31 mars 2021.

Wavestone a été de nouveau labellisé Great Place To Work ® et occupe désormais la 1 ère place du palmarès 2022 des entreprises de plus de 2 500 salariés en France, et la 3 ème de la catégorie « 50 à 100 salariés » ( medium companies ) au Luxembourg. 86% des collaborateurs du cabinet considèrent Wavestone comme une Great Place To Work ® , entreprise où il fait bon travailler ( voir le communiqué de presse du 6 avril 2022 : Wavestone est 1 er du palmarès 2022 de Great Place to Work France ).

Acquisition du cabinet Nomadéis

Le 13 avril 2022, Wavestone a annoncé l'acquisition de Nomadéis, cabinet de conseil français spécialisé en environnement et responsabilité sociétale. Nomadéis et Wavestone ont l'ambition de prendre ensemble une place de premier plan en matière de conseil en développement durable, dans la droite ligne du plan stratégique Impact ( voir le communiqué de presse du 13 avril 2022 : Wavestone et Nomadéis se rapprochent pour devenir un acteur majeur du conseil en développement durable ).

Fondé en 2002 et basé à Paris, Nomadéis compte à son actif plus de 700 missions dans 70 pays, et s'est imposé comme un acteur de référence dans l'accompagnement de la transition énergétique, écologique et solidaire des entreprises et institutions publiques. En 2021/22, Nomadéis a réalisé un chiffre d'affaires estimé à 1,9 M€, en croissance de 28%, pour une rentabilité à l'équilibre.

Wavestone a acquis 100% du capital de Nomadéis, en numéraire. Le prix d'acquisition s'élève à 2,8 M€ en valeur d'entreprise. Nomadéis est intégré dans les comptes de Wavestone depuis le 1 er avril 2022.

Nouveau relèvement de l'objectif de rentabilité 2021/22

Au regard du solide taux d'activité 2021/22 et de l'inflexion positive des prix de vente, Wavestone relève une nouvelle fois son objectif de rentabilité annuelle. Le cabinet vise désormais une marge opérationnelle courante supérieure à 15,5% sur l'exercice, contre un objectif de 13% en début d'exercice, relevé à 15% en décembre 2021.

Cet objectif tient compte de la consolidation d'Everest Group consulting depuis le 1 er mai 2021, de why innovation! depuis le 1 er novembre 2021 et de NewVantage Partners depuis le 1 er janvier 2022.

Perspectives de l'exercice 2022/23

Le marché du conseil demeure dynamique en ce début d'exercice 2022/23 et les volontés de transformation des clients ne se démentent pas.

Wavestone débute l'exercice avec l'objectif de réaliser une croissance organique de son chiffre d'affaires supérieure à 5%. En parallèle, le cabinet poursuit ses actions en matière de croissance externe, avec pour objectif de réaliser de nouvelles acquisitions au cours de l'année, en donnant la priorité aux

Etats-Unis et au Royaume-Uni, sans s'interdire des opérations tactiques en France.

Dans un contexte inflationniste, les salaires constitueront un point d'attention de l'exercice. Si le cabinet n'a pas constaté d'inflation notable des rémunérations en 2021/22, il veillera en 2022/23 à l'ajustement de sa politique salariale afin de maintenir sa compétitivité sur le plan des ressources humaines.

Même si le rythme soutenu du recrutement permettra de limiter les effets de l'inflation salariale sur la rémunération moyenne, Wavestone se fixe pour objectif de poursuivre la progression de ses prix de vente, afin de gérer de manière optimale son ratio prix sur salaires.

L'autre point d'attention de l'exercice est l'évolution de l'environnement économique dans un contexte nettement plus incertain, en raison notamment du conflit en Ukraine. Le cabinet est particulièrement vigilant quant au risque de ralentissement de la demande et a décidé, à toutes fins utiles, de maintenir un rythme de prospection commerciale intense pour mieux parer à ce risque. Pour mémoire, Wavestone n'est présent ni en Russie ni en Ukraine.

Wavestone fera part de ses objectifs financiers pour l'exercice 2022/23 le 31 mai 2022, à l'occasion de la publication des résultats annuels 2021/22.

Prochain rendez-vous : publication des résultats annuels 2021/22, le mardi 31 mai 2022, après la clôture des marchés d'Euronext.

A propos de Wavestone

Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, Wavestone s'est donné pour mission d'éclairer et guider les grandes entreprises et organisations dans leurs transformations les plus critiques avec l'ambition de les rendre positives pour toutes les parties prenantes. C'est ce que nous appelons « The Positive Way ».

Wavestone rassemble plus de 3 500 collaborateurs dans 9 pays. Il figure parmi les leaders indépendants du conseil en Europe.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris et labellisé Great Place To Work ® .

