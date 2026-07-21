WAVESTONE : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Au titre du contrat de liquidité confié par la société WAVESTONE à PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2026 , les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

20 220 titres WAVESTONE

Espèces : 612 221,06 euros

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

17 782 titres WAVESTONE

Espèces : 717 758,02 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

36 611 titres WAVESTONE

Espèces : 88 633,74 euros

Au cours du 1 er semestre 2026, il a été négocié un total de :

Titres Capitaux Transactions Achats 46 588 2 317 783,67 € 844 Ventes 44 150 2 212 246,71 € 820

A propos de Wavestone

Né au cœur de l'avènement des nouvelles technologies et du digital, Wavestone s'est imposé comme un cabinet de conseil de classe mondiale, positionné à la convergence du business et de la technologie. Wavestone accompagne les plus grandes entreprises à l'ère de l'intelligence artificielle, en les aidant à déployer à l'échelle de nouvelles façons de travailler, à faire évoluer leurs opérations ou encore à réinventer leurs modèles d'affaires.

Présents en Europe et en Amérique du Nord, les 6 000 collaborateurs de Wavestone délivrent une offre de conseil sur-mesure et de bout-en-bout, combinant expertise business, technologique et savoir-faire de premier plan en transformation d'entreprise. En intégrant l'IA au cœur de sa proposition de valeur et de ses interventions, le cabinet permet à ses clients de convertir tout le potentiel de cette transformation en valeur concrète et durable.

Wavestone est coté sur Euronext Paris et labellisé Great Place to Work®.

Wavestone

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Déborah SCHWARTZ

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Détail [1] des transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du 1 er semestre 2026

ACHATS VENTES Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux

en euros TOTAL 844 46 588 2 317 783,67 TOTAL 820 44 150 2 212 246,71 02/01/2026 4 200 11 055 02/01/2026 1 50 2 790 05/01/2026 10 500 26 900 05/01/2026 5 218 11 836 06/01/2026 5 250 13 245 06/01/2026 12 591 31 748,58 07/01/2026 2 100 5 510 07/01/2026 16 850 47 474,97 08/01/2026 9 450 25 365,02 08/01/2026 6 300 17 105,01 12/01/2026 6 600 34 639,98 09/01/2026 9 450 25 669,98 13/01/2026 9 620 36 970,97 12/01/2026 18 1 000 58 427,8 14/01/2026 13 700 42 392,98 13/01/2026 15 720 43 128 15/01/2026 6 300 18 285 14/01/2026 14 600 36 557,58 16/01/2026 12 600 36 574,98 15/01/2026 7 340 20 839,01 19/01/2026 13 800 47 730 16/01/2026 9 419 25 719,02 20/01/2026 14 700 41 194,02 19/01/2026 6 360 21 566,02 21/01/2026 3 121 7 048 20/01/2026 9 364 21 699,79 22/01/2026 1 80 4 808 21/01/2026 9 450 26 510 23/01/2026 2 237 14 227,7 22/01/2026 10 800 48 256 26/01/2026 13 850 51 545,02 23/01/2026 4 320 19 424 27/01/2026 7 553 34 300,38 26/01/2026 7 490 29 912 28/01/2026 15 800 49 655,04 27/01/2026 12 603 37 776,8 29/01/2026 21 1 550 94 155,06 28/01/2026 10 529 33 217,81 30/01/2026 2 100 5 910 29/01/2026 4 179 11 136,9 02/02/2026 7 450 27 035,01 30/01/2026 11 670 40 109,01 03/02/2026 20 1 600 92 000 02/02/2026 9 450 27 154,98 04/02/2026 22 1 250 68 735 03/02/2026 13 850 50 402,79 05/02/2026 7 350 18 585 04/02/2026 3 150 8 695,01 06/02/2026 8 448 23 396,62 05/02/2026 8 410 21 909,01 09/02/2026 13 660 34 532,98 06/02/2026 13 730 38 472,97 10/02/2026 10 551 28 361,29 09/02/2026 2 100 5 325 11/02/2026 13 950 47 429,99 10/02/2026 7 368 19 071,01 12/02/2026 16 920 44 219,98 11/02/2026 1 50 2 545 13/02/2026 6 300 14 165,01 12/02/2026 2 73 3 581,6 16/02/2026 13 650 30 332,51 13/02/2026 14 700 33 347,51 17/02/2026 11 550 25 047,5 16/02/2026 8 400 18 830 18/02/2026 3 150 6 772,5 17/02/2026 9 520 23 818,5 19/02/2026 5 250 11 632,5 18/02/2026 17 1 160 53 653,94 20/02/2026 2 100 4 660 19/02/2026 6 293 13 786,41 23/02/2026 13 650 30 420 20/02/2026 9 700 32 945,01 24/02/2026 8 400 18 295 23/02/2026 6 314 14 849 26/02/2026 3 121 5 733,29 24/02/2026 6 320 14 768,99 27/02/2026 7 350 16 920,02 25/02/2026 13 710 32 846,52 02/03/2026 15 730 34 401,03 26/02/2026 13 700 33 632,48 03/03/2026 7 350 16 480 27/02/2026 5 250 12 160 04/03/2026 3 102 4 843,6 02/03/2026 11 550 26 247,49 05/03/2026 2 100 4 845 03/03/2026 5 250 11 827,5 06/03/2026 6 300 14 750,01 04/03/2026 11 600 28 789,98 09/03/2026 9 450 21 940,02 05/03/2026 9 450 22 027,5 10/03/2026 7 350 17 230,01 06/03/2026 14 652 32 441,17 11/03/2026 6 501 24 820,09 09/03/2026 8 400 19 635 12/03/2026 7 700 34 775,02 10/03/2026 9 450 22 387,5 13/03/2026 10 1 000 48 700 11/03/2026 14 1 400 70 350 16/03/2026 9 446 21 186,2 12/03/2026 5 500 25 200 17/03/2026 7 350 16 267,51 13/03/2026 6 600 29 640 18/03/2026 8 400 18 695 17/03/2026 9 450 21 072,51 19/03/2026 6 300 13 884,99 18/03/2026 5 250 11 770 20/03/2026 10 650 29 472,5 19/03/2026 12 600 28 084,98 23/03/2026 4 170 7 540,5 23/03/2026 13 650 29 552,51 24/03/2026 9 450 20 182,5 24/03/2026 1 50 2 275 25/03/2026 2 100 4 500 25/03/2026 8 360 16 250,51 26/03/2026 6 291 13 017,8 26/03/2026 4 152 6 850,81 27/03/2026 5 201 8 939,56 27/03/2026 5 168 7 542,06 30/03/2026 2 100 4 435 30/03/2026 5 250 11 182,5 31/03/2026 2 100 4 530 31/03/2026 9 450 20 489,99 01/04/2026 2 100 4 695 01/04/2026 13 650 30 729,99 02/04/2026 5 250 11 757,5 02/04/2026 4 200 9 500 07/04/2026 7 350 16 390,01 07/04/2026 3 150 7 135,01 08/04/2026 5 270 12 909 08/04/2026 10 500 24 130 09/04/2026 10 500 23 185 10/04/2026 6 300 13 845 13/04/2026 4 200 9 222,5 13/04/2026 7 350 16 334,99 14/04/2026 3 150 7 100 14/04/2026 8 400 19 065 15/04/2026 3 150 7 105,01 15/04/2026 5 250 11 957,5 16/04/2026 1 50 2 440 16/04/2026 6 250 12 189 20/04/2026 8 400 19 705 17/04/2026 9 450 22 307,49 22/04/2026 9 450 21 597,48 21/04/2026 2 100 4 910 23/04/2026 8 400 18 894,72 22/04/2026 2 100 4 880 24/04/2026 6 300 13 725 23/04/2026 1 1 48,45 27/04/2026 4 172 7 852,4 24/04/2026 2 100 4 690 28/04/2026 9 450 20 267,51 27/04/2026 4 200 9 170 29/04/2026 3 150 6 725 28/04/2026 1 43 1 952,2 30/04/2026 5 250 11 362,5 29/04/2026 4 200 9 070 04/05/2026 9 450 20 574,99 30/04/2026 4 151 6 951,1 05/05/2026 12 700 31 152,52 05/05/2026 4 200 9 085 06/05/2026 7 350 15 497,51 06/05/2026 7 350 15 655,01 07/05/2026 5 250 11 112,5 07/05/2026 4 200 8 985 08/05/2026 5 250 11 035 08/05/2026 3 150 6 680 11/05/2026 5 250 11 195 11/05/2026 14 700 31 722,53 12/05/2026 9 450 19 997,51 12/05/2026 4 200 8 930 13/05/2026 9 450 19 650,02 13/05/2026 1 50 2 230 15/05/2026 2 200 8 620 14/05/2026 6 600 25 890 18/05/2026 8 367 16 027,7 15/05/2026 8 800 34 960 19/05/2026 2 200 8 980 18/05/2026 9 450 19 832,49 20/05/2026 11 550 24 339,98 19/05/2026 10 500 22 572,5 21/05/2026 7 350 15 517,5 20/05/2026 9 475 21 207,52 22/05/2026 4 155 6 880 21/05/2026 1 50 2 230 25/05/2026 3 150 6 867,5 22/05/2026 7 350 15 730,02 26/05/2026 5 240 10 855,99 25/05/2026 5 250 11 540 27/05/2026 3 150 6 750 26/05/2026 1 50 2 280 28/05/2026 5 250 11 455 27/05/2026 9 450 20 650,01 01/06/2026 6 300 14 255,01 28/05/2026 6 300 13 910,01 02/06/2026 6 282 13 291,2 29/05/2026 6 300 14 139,99 03/06/2026 12 600 28 157,52 01/06/2026 5 250 12 005 04/06/2026 9 450 20 687,49 02/06/2026 4 200 9 555 05/06/2026 17 850 38 732,46 03/06/2026 8 400 19 165 09/06/2026 9 450 20 089,98 04/06/2026 12 554 25 984,37 10/06/2026 6 300 12 900 05/06/2026 6 300 14 154,99 11/06/2026 11 550 22 842,49 08/06/2026 8 400 17 812,52 12/06/2026 11 600 24 589,98 09/06/2026 4 200 9 055 16/06/2026 5 250 10 345 10/06/2026 2 52 2 288,7 17/06/2026 4 200 8 280 12/06/2026 3 136 5 642,3 18/06/2026 6 300 12 234,99 15/06/2026 5 250 10 472,5 19/06/2026 4 200 7 942,5 16/06/2026 3 150 6 290 22/06/2026 4 200 7 935 17/06/2026 2 100 4 170 23/06/2026 5 250 10 170 19/06/2026 1 50 2 000 24/06/2026 10 500 20 140 22/06/2026 6 255 10 280,99 25/06/2026 9 450 17 550 23/06/2026 8 400 16 405 26/06/2026 8 400 15 070 24/06/2026 4 200 8 155 30/06/2026 3 150 5 905,01 29/06/2026 10 500 19 447,5 30/06/2026 3 150 5 950,01

[1] En nombre de transactions et en volume (nombre de titres et capitaux)