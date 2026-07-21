WAVESTONE : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Au titre du contrat de liquidité confié par la société WAVESTONE à PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2026 , les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 20 220 titres WAVESTONE
- Espèces : 612 221,06 euros
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 17 782 titres WAVESTONE
- Espèces : 717 758,02 euros
Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 36 611 titres WAVESTONE
- Espèces : 88 633,74 euros
Au cours du 1 er semestre 2026, il a été négocié un total de :
|Titres
|Capitaux
|Transactions
|Achats
|46 588
|2 317 783,67 €
|844
|Ventes
|44 150
|2 212 246,71 €
|820
A propos de Wavestone
Né au cœur de l'avènement des nouvelles technologies et du digital, Wavestone s'est imposé comme un cabinet de conseil de classe mondiale, positionné à la convergence du business et de la technologie. Wavestone accompagne les plus grandes entreprises à l'ère de l'intelligence artificielle, en les aidant à déployer à l'échelle de nouvelles façons de travailler, à faire évoluer leurs opérations ou encore à réinventer leurs modèles d'affaires.
Présents en Europe et en Amérique du Nord, les 6 000 collaborateurs de Wavestone délivrent une offre de conseil sur-mesure et de bout-en-bout, combinant expertise business, technologique et savoir-faire de premier plan en transformation d'entreprise. En intégrant l'IA au cœur de sa proposition de valeur et de ses interventions, le cabinet permet à ses clients de convertir tout le potentiel de cette transformation en valeur concrète et durable.
Wavestone est coté sur Euronext Paris et labellisé Great Place to Work®.
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Wavestone
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Président – Directeur général
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Relations analystes - investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 92
Déborah SCHWARTZ
Relations presse
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Détail [1] des transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du 1 er semestre 2026
|ACHATS
|VENTES
|Date
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en euros
|Date
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|
Capitaux
en euros
|TOTAL
|844
|46 588
|2 317 783,67
|TOTAL
|820
|44 150
|2 212 246,71
|02/01/2026
|4
|200
|11 055
|02/01/2026
|1
|50
|2 790
|05/01/2026
|10
|500
|26 900
|05/01/2026
|5
|218
|11 836
|06/01/2026
|5
|250
|13 245
|06/01/2026
|12
|591
|31 748,58
|07/01/2026
|2
|100
|5 510
|07/01/2026
|16
|850
|47 474,97
|08/01/2026
|9
|450
|25 365,02
|08/01/2026
|6
|300
|17 105,01
|12/01/2026
|6
|600
|34 639,98
|09/01/2026
|9
|450
|25 669,98
|13/01/2026
|9
|620
|36 970,97
|12/01/2026
|18
|1 000
|58 427,8
|14/01/2026
|13
|700
|42 392,98
|13/01/2026
|15
|720
|43 128
|15/01/2026
|6
|300
|18 285
|14/01/2026
|14
|600
|36 557,58
|16/01/2026
|12
|600
|36 574,98
|15/01/2026
|7
|340
|20 839,01
|19/01/2026
|13
|800
|47 730
|16/01/2026
|9
|419
|25 719,02
|20/01/2026
|14
|700
|41 194,02
|19/01/2026
|6
|360
|21 566,02
|21/01/2026
|3
|121
|7 048
|20/01/2026
|9
|364
|21 699,79
|22/01/2026
|1
|80
|4 808
|21/01/2026
|9
|450
|26 510
|23/01/2026
|2
|237
|14 227,7
|22/01/2026
|10
|800
|48 256
|26/01/2026
|13
|850
|51 545,02
|23/01/2026
|4
|320
|19 424
|27/01/2026
|7
|553
|34 300,38
|26/01/2026
|7
|490
|29 912
|28/01/2026
|15
|800
|49 655,04
|27/01/2026
|12
|603
|37 776,8
|29/01/2026
|21
|1 550
|94 155,06
|28/01/2026
|10
|529
|33 217,81
|30/01/2026
|2
|100
|5 910
|29/01/2026
|4
|179
|11 136,9
|02/02/2026
|7
|450
|27 035,01
|30/01/2026
|11
|670
|40 109,01
|03/02/2026
|20
|1 600
|92 000
|02/02/2026
|9
|450
|27 154,98
|04/02/2026
|22
|1 250
|68 735
|03/02/2026
|13
|850
|50 402,79
|05/02/2026
|7
|350
|18 585
|04/02/2026
|3
|150
|8 695,01
|06/02/2026
|8
|448
|23 396,62
|05/02/2026
|8
|410
|21 909,01
|09/02/2026
|13
|660
|34 532,98
|06/02/2026
|13
|730
|38 472,97
|10/02/2026
|10
|551
|28 361,29
|09/02/2026
|2
|100
|5 325
|11/02/2026
|13
|950
|47 429,99
|10/02/2026
|7
|368
|19 071,01
|12/02/2026
|16
|920
|44 219,98
|11/02/2026
|1
|50
|2 545
|13/02/2026
|6
|300
|14 165,01
|12/02/2026
|2
|73
|3 581,6
|16/02/2026
|13
|650
|30 332,51
|13/02/2026
|14
|700
|33 347,51
|17/02/2026
|11
|550
|25 047,5
|16/02/2026
|8
|400
|18 830
|18/02/2026
|3
|150
|6 772,5
|17/02/2026
|9
|520
|23 818,5
|19/02/2026
|5
|250
|11 632,5
|18/02/2026
|17
|1 160
|53 653,94
|20/02/2026
|2
|100
|4 660
|19/02/2026
|6
|293
|13 786,41
|23/02/2026
|13
|650
|30 420
|20/02/2026
|9
|700
|32 945,01
|24/02/2026
|8
|400
|18 295
|23/02/2026
|6
|314
|14 849
|26/02/2026
|3
|121
|5 733,29
|24/02/2026
|6
|320
|14 768,99
|27/02/2026
|7
|350
|16 920,02
|25/02/2026
|13
|710
|32 846,52
|02/03/2026
|15
|730
|34 401,03
|26/02/2026
|13
|700
|33 632,48
|03/03/2026
|7
|350
|16 480
|27/02/2026
|5
|250
|12 160
|04/03/2026
|3
|102
|4 843,6
|02/03/2026
|11
|550
|26 247,49
|05/03/2026
|2
|100
|4 845
|03/03/2026
|5
|250
|11 827,5
|06/03/2026
|6
|300
|14 750,01
|04/03/2026
|11
|600
|28 789,98
|09/03/2026
|9
|450
|21 940,02
|05/03/2026
|9
|450
|22 027,5
|10/03/2026
|7
|350
|17 230,01
|06/03/2026
|14
|652
|32 441,17
|11/03/2026
|6
|501
|24 820,09
|09/03/2026
|8
|400
|19 635
|12/03/2026
|7
|700
|34 775,02
|10/03/2026
|9
|450
|22 387,5
|13/03/2026
|10
|1 000
|48 700
|11/03/2026
|14
|1 400
|70 350
|16/03/2026
|9
|446
|21 186,2
|12/03/2026
|5
|500
|25 200
|17/03/2026
|7
|350
|16 267,51
|13/03/2026
|6
|600
|29 640
|18/03/2026
|8
|400
|18 695
|17/03/2026
|9
|450
|21 072,51
|19/03/2026
|6
|300
|13 884,99
|18/03/2026
|5
|250
|11 770
|20/03/2026
|10
|650
|29 472,5
|19/03/2026
|12
|600
|28 084,98
|23/03/2026
|4
|170
|7 540,5
|23/03/2026
|13
|650
|29 552,51
|24/03/2026
|9
|450
|20 182,5
|24/03/2026
|1
|50
|2 275
|25/03/2026
|2
|100
|4 500
|25/03/2026
|8
|360
|16 250,51
|26/03/2026
|6
|291
|13 017,8
|26/03/2026
|4
|152
|6 850,81
|27/03/2026
|5
|201
|8 939,56
|27/03/2026
|5
|168
|7 542,06
|30/03/2026
|2
|100
|4 435
|30/03/2026
|5
|250
|11 182,5
|31/03/2026
|2
|100
|4 530
|31/03/2026
|9
|450
|20 489,99
|01/04/2026
|2
|100
|4 695
|01/04/2026
|13
|650
|30 729,99
|02/04/2026
|5
|250
|11 757,5
|02/04/2026
|4
|200
|9 500
|07/04/2026
|7
|350
|16 390,01
|07/04/2026
|3
|150
|7 135,01
|08/04/2026
|5
|270
|12 909
|08/04/2026
|10
|500
|24 130
|09/04/2026
|10
|500
|23 185
|10/04/2026
|6
|300
|13 845
|13/04/2026
|4
|200
|9 222,5
|13/04/2026
|7
|350
|16 334,99
|14/04/2026
|3
|150
|7 100
|14/04/2026
|8
|400
|19 065
|15/04/2026
|3
|150
|7 105,01
|15/04/2026
|5
|250
|11 957,5
|16/04/2026
|1
|50
|2 440
|16/04/2026
|6
|250
|12 189
|20/04/2026
|8
|400
|19 705
|17/04/2026
|9
|450
|22 307,49
|22/04/2026
|9
|450
|21 597,48
|21/04/2026
|2
|100
|4 910
|23/04/2026
|8
|400
|18 894,72
|22/04/2026
|2
|100
|4 880
|24/04/2026
|6
|300
|13 725
|23/04/2026
|1
|1
|48,45
|27/04/2026
|4
|172
|7 852,4
|24/04/2026
|2
|100
|4 690
|28/04/2026
|9
|450
|20 267,51
|27/04/2026
|4
|200
|9 170
|29/04/2026
|3
|150
|6 725
|28/04/2026
|1
|43
|1 952,2
|30/04/2026
|5
|250
|11 362,5
|29/04/2026
|4
|200
|9 070
|04/05/2026
|9
|450
|20 574,99
|30/04/2026
|4
|151
|6 951,1
|05/05/2026
|12
|700
|31 152,52
|05/05/2026
|4
|200
|9 085
|06/05/2026
|7
|350
|15 497,51
|06/05/2026
|7
|350
|15 655,01
|07/05/2026
|5
|250
|11 112,5
|07/05/2026
|4
|200
|8 985
|08/05/2026
|5
|250
|11 035
|08/05/2026
|3
|150
|6 680
|11/05/2026
|5
|250
|11 195
|11/05/2026
|14
|700
|31 722,53
|12/05/2026
|9
|450
|19 997,51
|12/05/2026
|4
|200
|8 930
|13/05/2026
|9
|450
|19 650,02
|13/05/2026
|1
|50
|2 230
|15/05/2026
|2
|200
|8 620
|14/05/2026
|6
|600
|25 890
|18/05/2026
|8
|367
|16 027,7
|15/05/2026
|8
|800
|34 960
|19/05/2026
|2
|200
|8 980
|18/05/2026
|9
|450
|19 832,49
|20/05/2026
|11
|550
|24 339,98
|19/05/2026
|10
|500
|22 572,5
|21/05/2026
|7
|350
|15 517,5
|20/05/2026
|9
|475
|21 207,52
|22/05/2026
|4
|155
|6 880
|21/05/2026
|1
|50
|2 230
|25/05/2026
|3
|150
|6 867,5
|22/05/2026
|7
|350
|15 730,02
|26/05/2026
|5
|240
|10 855,99
|25/05/2026
|5
|250
|11 540
|27/05/2026
|3
|150
|6 750
|26/05/2026
|1
|50
|2 280
|28/05/2026
|5
|250
|11 455
|27/05/2026
|9
|450
|20 650,01
|01/06/2026
|6
|300
|14 255,01
|28/05/2026
|6
|300
|13 910,01
|02/06/2026
|6
|282
|13 291,2
|29/05/2026
|6
|300
|14 139,99
|03/06/2026
|12
|600
|28 157,52
|01/06/2026
|5
|250
|12 005
|04/06/2026
|9
|450
|20 687,49
|02/06/2026
|4
|200
|9 555
|05/06/2026
|17
|850
|38 732,46
|03/06/2026
|8
|400
|19 165
|09/06/2026
|9
|450
|20 089,98
|04/06/2026
|12
|554
|25 984,37
|10/06/2026
|6
|300
|12 900
|05/06/2026
|6
|300
|14 154,99
|11/06/2026
|11
|550
|22 842,49
|08/06/2026
|8
|400
|17 812,52
|12/06/2026
|11
|600
|24 589,98
|09/06/2026
|4
|200
|9 055
|16/06/2026
|5
|250
|10 345
|10/06/2026
|2
|52
|2 288,7
|17/06/2026
|4
|200
|8 280
|12/06/2026
|3
|136
|5 642,3
|18/06/2026
|6
|300
|12 234,99
|15/06/2026
|5
|250
|10 472,5
|19/06/2026
|4
|200
|7 942,5
|16/06/2026
|3
|150
|6 290
|22/06/2026
|4
|200
|7 935
|17/06/2026
|2
|100
|4 170
|23/06/2026
|5
|250
|10 170
|19/06/2026
|1
|50
|2 000
|24/06/2026
|10
|500
|20 140
|22/06/2026
|6
|255
|10 280,99
|25/06/2026
|9
|450
|17 550
|23/06/2026
|8
|400
|16 405
|26/06/2026
|8
|400
|15 070
|24/06/2026
|4
|200
|8 155
|30/06/2026
|3
|150
|5 905,01
|29/06/2026
|10
|500
|19 447,5
|30/06/2026
|3
|150
|5 950,01
[1] En nombre de transactions et en volume (nombre de titres et capitaux)
- SECURITY MASTER Key : yJptYptqYm7Hx21pYceWl2qZZ2hjw5HGZ2mVm2OeZMqZmWxknG5pb5vLZnJqmWZt
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99417-wavestone_cp-bilan-semestriel-contrat-liquidite_300626-fr.pdf
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