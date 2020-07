WAVESTONE : Assemblée générale mixte du 28 juillet 2020 : Approbation de l'intégralité des résolutions

L'Assemblée générale mixte des actionnaires de Wavestone s'est déroulée à huis clos, le mardi 28 juillet 2020, sous la présidence de Michel Dancoisne, président du Conseil de surveillance.

Le résultat des votes pour chaque résolution sera mis en ligne, dans les délais prévus par la loi, sur le site internet de Wavestone (www.wavestone.com), onglet Investisseurs, rubrique Assemblée générale.

Approbation du non-versement de dividendes au titre de l'exercice 2019/20

Les actionnaires du cabinet ont approuvé l'ensemble des vingt résolutions soumises à leur vote, notamment les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2019/20 clos le 31 mars 2020, et la proposition d'affectation du résultat qui leur était proposée.

Pour rappel, compte tenu des incertitudes liées à la pandémie de Covid-19 et du recours aux mesures de soutien financier de l'Etat au titre des dispositifs d'activité partielle, il était proposé de ne pas distribuer de dividendes au titre de l'exercice clos le 31 mars 2020.

À propos de Wavestone

Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, Wavestone s'est donné pour mission d'éclairer et guider les grandes entreprises et organisations dans leurs transformations les plus critiques avec l'ambition de les rendre positives pour toutes les parties prenantes. C'est ce que nous appelons « The Positive Way ».

Wavestone rassemble plus de 3 000 collaborateurs dans 8 pays. Il figure parmi les leaders indépendants du conseil en Europe.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris et labellisé Great Place To Work®.

