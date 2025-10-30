Wavestone ajuste légèrement à la baisse son objectif annuel de marge

(AOF) - Au deuxième trimestre de l'exercice 2025/26, Wavestone a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 226,4 millions d'euros, en hausse de 0,4%. Il a reculé de 0,3% à périmètre et taux de change constants. Le groupe de conseil rappelle que le cabinet de conseil français, Wivoo, est consolidé depuis le 1er juin 2025. Le taux d'utilisation, un indicateur d'activité dans le secteur, est resté sous pression au premier semestre pour s'établir à 71%, contre 73% sur l'ensemble de l'exercice précédent.

Le taux journalier moyen s'est élevé à 939 euros au premier semestre 2025/26, niveau équivalent à celui de l'exercice 2024/25.

A fin septembre 2025, le turn-over s'établissait à 13% (sur 12 mois glissants), contre 12% à l'issue de l'exercice précédent.

S'agissant de ses perspectives, le groupe de conseil signale une amélioration de la demande au début du troisième trimestre. En conséquence, le taux d'utilisation devrait connaître une "progression significative au troisième trimestre". Pour autant, prévient Wavestone, la visibilité reste limitée, et il est encore trop tôt pour juger de la poursuite de cette tendance positive au quatrième trimestre 2025/26.

Pour l'ensemble de l'exercice, Wavestone cible toujours une croissance organique positive. En revanche, la marge opérationnelle récurrente est désormais anticipée de l'ordre 13%, au lieu d'une cible supérieure à 13% initialement. Ces objectifs s'entendent à taux de change constants, hors Wivoo et hors nouvelle acquisition.

