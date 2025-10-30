 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 178,00
-0,44%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wavestone ajuste légèrement à la baisse son objectif annuel de marge
information fournie par AOF 30/10/2025 à 18:27

(AOF) - Au deuxième trimestre de l'exercice 2025/26, Wavestone a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 226,4 millions d'euros, en hausse de 0,4%. Il a reculé de 0,3% à périmètre et taux de change constants. Le groupe de conseil rappelle que le cabinet de conseil français, Wivoo, est consolidé depuis le 1er juin 2025. Le taux d'utilisation, un indicateur d'activité dans le secteur, est resté sous pression au premier semestre pour s'établir à 71%, contre 73% sur l'ensemble de l'exercice précédent.

Le taux journalier moyen s'est élevé à 939 euros au premier semestre 2025/26, niveau équivalent à celui de l'exercice 2024/25.

A fin septembre 2025, le turn-over s'établissait à 13% (sur 12 mois glissants), contre 12% à l'issue de l'exercice précédent.

S'agissant de ses perspectives, le groupe de conseil signale une amélioration de la demande au début du troisième trimestre. En conséquence, le taux d'utilisation devrait connaître une "progression significative au troisième trimestre". Pour autant, prévient Wavestone, la visibilité reste limitée, et il est encore trop tôt pour juger de la poursuite de cette tendance positive au quatrième trimestre 2025/26.

Pour l'ensemble de l'exercice, Wavestone cible toujours une croissance organique positive. En revanche, la marge opérationnelle récurrente est désormais anticipée de l'ordre 13%, au lieu d'une cible supérieure à 13% initialement. Ces objectifs s'entendent à taux de change constants, hors Wivoo et hors nouvelle acquisition.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

WAVESTONE
48,9500 EUR Euronext Paris -0,10%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Photo de la marine brésilienne publiée le 8 juin 2009 montrant des plongeurs en train de récupérer une dérive de l'avion A330 d'Air France qui s'est écrasé dans l'Atlantique le 1er juin 2009 ( BRAZILIAN NAVY / - )
    Au procès en appel du crash du Rio-Paris, Airbus et Air France à la barre
    information fournie par AFP 30.10.2025 18:53 

    Seize ans après le crash du vol Rio-Paris qui a tué 228 personnes, la compagnie Air France et le constructeur Airbus , relaxés en première instance et jugés en appel pour homicides involontaires, se sont défendus cette semaine de toute responsabilité pénale. Le ... Lire la suite

  • supermarche casino (Crédit: Groupe Casino / Wikimedia Commons)
    Casino affiche un CA en hausse de 0,5% au T3
    information fournie par Reuters 30.10.2025 18:36 

    Le distributeur Casino CASP.PA a fait état jeudi d'une croissance de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, citant notamment une hausse dans ses marques de proximité et son plan "Renouveau 2028". Le chiffre d'affaires s'est élevé à 2 milliards d'euros pour ... Lire la suite

  • Le logo de Saint-Gobain
    Saint-Gobain: CA stable à données comparables au T3, objectifs confirmés
    information fournie par Reuters 30.10.2025 18:35 

    Saint-Gobain a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires stable (-0,2%) à données comparables au troisième trimestre, tout en confirmant son objectif annuel de marge d'exploitation. Le groupe français de matériaux de construction a enregistré un chiffre d'affaires ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris termine en baisse après une salve de résultats d'entreprises
    information fournie par AFP 30.10.2025 18:34 

    La Bourse de Paris a terminé en baisse de 0,53% jeudi, à l'issue d'une séance principalement marquée par la publication des résultats d'entreprises pour le troisième trimestre. L'indice vedette CAC 40 a cédé 43,59 points, à 8.157,29 points à la clôture. Mercredi, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank