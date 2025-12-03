 Aller au contenu principal
Wavestone accroit de 12% son résultat net au premier semestre
information fournie par Zonebourse 03/12/2025 à 07:42

Wavestone publie un résultat net en croissance de 12% à 30,4 millions d'euros au titre de son 1er semestre 2025-26, ainsi qu'un résultat opérationnel récurrent en hausse de 1% à 47,1 MEUR, soit une marge de 10,3% contre 10,1% un an auparavant.

Son chiffre d'affaires s'est maintenu stable à 458,1 MEUR (-0,5% à périmètre et taux de change constants), dans un environnement de marché 'difficile dans quasiment toutes les géographies de Wavestone, à l'exception de l'Amérique du Nord'.

'La demande est demeurée globalement faible, en raison de la prudence des donneurs d'ordres dans la mise en oeuvre de leurs plans d'investissement dans un contexte de forte incertitude géopolitique', explique le cabinet de conseil.

S'il estime que la demande a commencé à se redresser depuis le début de son 3e trimestre, Wavestone prévient que la visibilité reste limitée, et qu'il est 'encore trop tôt pour juger de la poursuite de cette tendance positive au 4e trimestre 2025-26'.

Concernant ses objectifs annuels, le groupe réaffirme viser une croissance organique positive et une marge opérationnelle récurrente de l'ordre 13%, des objectifs qui s'entendent à taux de change constants et hors nouvelle acquisition.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

