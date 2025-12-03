 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 090,12
+1,60%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 06:00

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* KERING PRTP.PA - Le conseil d'administration du groupe a annoncé mardi avoir approuvé le versement d'un acompte sur dividende de 1,25 euro par action au titre de l'exercice 2025.

* JCDECAUX JCDX.PA a annoncé mardi le renouvellement de son contrat publicitaire emblématique dans les stations de métro en Finlande.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3X413R

(Rédigé par Claude Chendjou)

Valeurs associées

JCDECAUX
15,230 EUR Euronext Paris -1,04%
KERING
294,500 EUR Euronext Paris -1,67%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • A gauche, le président russe Vladimir Poutine, le 12 novembre 2025 au Kremlin, à Moscou; à droite, l'émissaire américain Steve Witkoff, le 6 mars 2025 à la Maison Blanche, à Washington ( POOL / Alexander Zemlianichenko )
    Ukraine: "aucun compromis" sur les territoires occupés après une rencontre Poutine-Witkoff à Moscou
    information fournie par AFP 03.12.2025 05:39 

    "Aucun compromis" n'a été trouvé mardi sur l'épineuse question des territoires occupés par la Russie en Ukraine après une rencontre à Moscou entre le président Vladimir Poutine et l'émissaire américain Steve Witkoff, qui lui présentait le plan de Washington pour ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 02/12/2025
    Top 5 IA du 02/12/2025
    information fournie par Libertify 03.12.2025 05:00 

    Au programme ce matin : BNP Paribas , Boeing , Carrefour , Kering , TotalEnergies . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui ... Lire la suite

  • Le journaliste Christophe Gleizes, sur une photographie sans lieu ni date, diffusée le 30 janvier 2025 par sa famille ( SO PRESS-RSF / COURTESY OF THE GLEIZES FAMILY / Handout )
    Algérie: verdict attendu en appel pour le journaliste français Christophe Gleizes
    information fournie par AFP 03.12.2025 04:54 

    Un tribunal de Tizi Ouzou, dans l'est de l'Algérie, doit rendre mercredi une décision très attendue dans le procès en appel du journaliste sportif français Christophe Gleizes, détenu depuis sa condamnation fin juin à sept ans de prison pour "apologie du terrorisme". ... Lire la suite

  • Des fours de la marque Brandt sont exposés dans une usine, le 16 janvier 2025 à Saint-Jean-de-la-Ruelle (Loiret) ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )
    Brandt joue sa survie au tribunal, gouvernement et élus en soutien
    information fournie par AFP 03.12.2025 04:44 

    L'avenir de Brandt, groupe centenaire d'électroménager et fleuron industriel français, se joue mercredi devant la justice, créant une forte incertitude chez ses salariés, qui s'accrochent au projet de reprise en société coopérative (Scop), soutenu par le gouvernement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank