Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* KERING PRTP.PA - Le conseil d'administration du groupe a annoncé mardi avoir approuvé le versement d'un acompte sur dividende de 1,25 euro par action au titre de l'exercice 2025.

* JCDECAUX JCDX.PA a annoncé mardi le renouvellement de son contrat publicitaire emblématique dans les stations de métro en Finlande.

