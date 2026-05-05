Waters relève ses prévisions de bénéfices annuels, son unité biosciences étant un moteur de croissance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des informations relatives aux actions au paragraphe 2, ajout du commentaire d'un analyste au paragraphe 6 et du commentaire du directeur financier au paragraphe 8) par Sneha S K

Le fabricant d'équipements de laboratoire Waters WAT.N a relevé mardi ses prévisions de bénéfices annuels après avoir dépassé les estimations trimestrielles, grâce à une forte demande d'outils de développement de médicaments et aux excellents résultats de sa division biosciences et diagnostics, acquise l'année dernière.

L'action de la société a progressé de 12,7% à 340,13 $.

Waters fournit des équipements et des technologies de laboratoire dans le monde entier, la majorité de son chiffre d'affaires provenant de clients du secteur biopharmaceutique qui utilisent ses outils pour la recherche et le développement de médicaments.

La société a annoncé un chiffre d'affaires de 1,27 milliard de dollars au premier trimestre, dépassant les estimations de 1,20 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG. Ce chiffre reflète les 520 millions de dollars de chiffre d'affaires générés par la division biosciences et solutions de diagnostic qu'elle a rachetée à Becton Dickinson BDX.N l'année dernière.

L'acquisition a permis à Waters d'étendre sa présence dans les applications cliniques et diagnostiques, cette division fabriquant des produits qui aident à détecter les maladies infectieuses et le cancer.

Ces résultats constituent une preuve solide et devraient dissiper les doutes de ceux qui restent sceptiques quant à cette opération, a déclaré Tycho Peterson, analyste chez Jefferies.

La société basée à Milford, dans le Massachusetts, a relevé ses prévisions de bénéfice par action ajusté pour 2026 à une fourchette comprise entre 14,40 et 14,60 dollars, contre 14,30 à 14,50 dollars par action auparavant. Les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice de 14,38 dollars par action.

Amol Chaubal, directeur financier de Waters, a déclaré que la société disposait d'une série d'initiatives opérationnelles visant à compenser entièrement la hausse des coûts de transport, des matières premières et des composants due au conflit au Moyen-Orient pour le reste de l'année.

Waters a également relevé ses prévisions de chiffre d'affaires organique pour l'ensemble de l'année à une fourchette comprise entre 3,37 et 3,42 milliards de dollars, l'unité Becton acquise ajoutant environ 3,04 milliards de dollars à son chiffre d'affaires annuel estimé.

“ À l'horizon, nous relevons nos prévisions afin de refléter la dynamique croissante que nous observons dans l'ensemble de nos activités ”, a déclaré le directeur général Udit Batra, soulignant la vigueur de la division des biosciences et des diagnostics avancés.

La société a également indiqué qu'elle était à un stade avancé de la mise en œuvre de son plan de restructuration, dont les économies devraient se concrétiser dès le troisième trimestre.

Elle a annoncé un bénéfice trimestriel de 2,70 dollars par action, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 2,34 dollars par action.