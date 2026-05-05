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Waters en hausse après avoir dépassé les prévisions au premier trimestre et revu ses prévisions annuelles à la hausse
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 16:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

5 mai - ** L'action du fabricant d'équipements de laboratoire Waters WAT.N progresse de 11,1% à 335,39 $

** La société annonce un chiffre d'affaires de 1,27 milliard de dollars au premier trimestre, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 1,20 milliard de dollars - données compilées par LSEG

** Elle attribue la croissance de son chiffre d'affaires à la forte surperformance de son chiffre d'affaires organique et à l'activité acquise auprès de Becton Dickinson BDX.N

** "Nous considérons les résultats du premier trimestre comme une preuve solide et probablement un événement décisif pour ceux qui restent sceptiques quant à cette opération", déclare Tycho Peterson, analyste chez Jefferies

** WAT affiche un bénéfice ajusté de 2,70 dollars par action au premier trimestre, en hausse de 20% en glissement annuel, dépassant les estimations de 2,34 dollars par action

** Relève ses prévisions de croissance organique du chiffre d'affaires à taux de change constants pour 2026 à 6,5%-8,0%

** Relève ses prévisions de bénéfice ajusté pour 2026 à 14,40-14,60 dollars par action, contre 14,30-14,50 dollars par action précédemment; les analystes tablent sur un bénéfice de 14,38 dollars par action

** Le cours de l'action a baissé d'environ 11% depuis le début de l'année

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WATERS
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