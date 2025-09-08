WaterBridge, soutenu par Five Point, souhaite lever jusqu'à 540 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

WaterBridge Infrastructure vise à lever jusqu'à $540 millions dans le cadre d'une introduction en bourse aux États-Unis, a déclaré lundi la société de gestion de l'eau dans les champs pétrolifères.