WaterBridge Infrastructure valorisée à près de 3 milliards de dollars lors de son entrée en bourse

Les actions de WaterBridge Infrastructure WBI.N ont bondi de 25 % lors de leur introduction à la Bourse de New York mercredi, donnant à la société de gestion de l'eau une valeur de marché de près de 3 milliards de dollars.