Roblox prévoit de solides réservations annuelles grâce à l'essor de la plateforme de jeux ; les actions bondissent

Roblox ne donnera plus de prévisions annuelles à partir de 2027

L'entreprise déclare que les marges n'augmenteront pas cette année en raison d'investissements plus élevés

Les fonctions de vérification de l'âge ont eu un impact sur les réservations et l'engagement

(Ajout des mouvements d'actions au paragraphe 2) par Zaheer Kachwala

Roblox RBLX.N a prévu pour l'exercice 2026 des réservations supérieures aux attentes de Wall Street jeudi, signalant une nouvelle année de forte croissance des dépenses et de l'engagement des joueurs, alors que la plateforme de jeux vidéo cherche agressivement à capturer 10 % du marché mondial des jeux.

Les actions de la société ont bondi d'environ 23 % dans les échanges prolongés.

Dans un contexte de forte concurrence pour attirer l'attention des utilisateurs et gagner de l'argent, Roblox a exploré plusieurs voies, notamment la publicité et le commerce électronique, afin de conserver et d'élargir sa vaste base d'utilisateurs. Le nombre moyen d'utilisateurs actifs quotidiens a augmenté de 69 % d'une année sur l'autre pour atteindre 144 millions au quatrième trimestre.

La société a déclaré que les marges seront stables ou légèrement inférieures cette année en raison d'investissements dans des initiatives de sécurité, de la mise à niveau de l'infrastructure des serveurs pour s'adapter à la croissance de sa plateforme et de l'augmentation des rémunérations pour stimuler la communauté des développeurs.

Roblox a déclaré que 2026 serait la dernière année où elle fournirait des prévisions pour l'ensemble de l'année et qu'elle ne donnerait que des projections trimestrielles à partir de l'année prochaine.

"La difficulté de prédire et de prévoir l'activité est en grande partie due à la viralité du contenu", a déclaré Naveen Chopra, directeur financier de Roblox, à Reuters.

"Nous n'avions aucun moyen de prédire ce que 'Grow a Garden' ou 'Steal a Brain Rot' allaient faire en 2025 ... . En fin de compte, cela dépendra, vous savez, de toute une série de succès viraux que nous ne contrôlons pas", a-t-il ajouté.

L'année dernière, Roblox a mis en place la reconnaissance faciale et des règles exigeant que les utilisateurs vérifient leur âge pour discuter avec d'autres joueurs, alors qu'il fait l'objet d'un examen minutieux de la part des États américains et des gouvernements internationaux pour n'avoir pas fait assez pour protéger les enfants sur la plateforme.

Chopra a déclaré qu'il y a eu un impact à un chiffre moyen sur la croissance de l'engagement et un impact à un chiffre faible sur la croissance des réservations à la suite de cette fonctionnalité.

Roblox a prévu des réservations pour l'exercice 2026 entre 8,28 et 8,55 milliards de dollars, ce qui est supérieur aux estimations de 7,87 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Il a déclaré des réservations de 2,22 milliards de dollars au quatrième trimestre, dépassant les estimations de 2,05 milliards de dollars.