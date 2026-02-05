 Aller au contenu principal
Amazon prévoit 200 milliards de dollars d'investissements en 2026, les marchés réagissent avec prudence
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 22:17

Amazon a annoncé jeudi qu'il prévoyait d'investir environ 200 milliards de dollars en 2026, un niveau largement supérieur aux attentes du marché, qui anticipait en moyenne 144,7 milliards. Cette décision place le groupe au coeur de la course à l'infrastructure d'intelligence artificielle menée par les géants technologiques, aux côtés de Microsoft, Google et Meta. À eux quatre, ces groupes devraient consacrer plus de 500 milliards de dollars cette année à la construction de centres de données, à la production de puces et au renforcement de leurs réseaux.

Malgré cette ambition, l'action Amazon a chuté de plus de 7% durant les échanges d'après Bourse, les investisseurs réagissant également à des prévisions de résultat opérationnel inférieures aux attentes. Le groupe table sur un résultat compris entre 16,5 et 21,5 milliards de dollars au premier trimestre, contre un consensus de 22,04 milliards. Les analystes se montrent de plus en plus exigeants quant aux retombées tangibles des investissements massifs en IA, un critère désormais crucial pour l'évaluation des géants technologiques cotés.

Amazon poursuit ses efforts pour réduire les contraintes de capacité de sa division cloud, AWS, qui représente entre 15% et 20% de son chiffre d'affaires, mais plus de 60% de son résultat opérationnel. Le projet d'infrastructure IA "Rainier", lancé récemment, s'appuie sur un déploiement à grande échelle des puces Trainium2, conçues notamment pour alimenter le chatbot Claude d'Anthropic. Parallèlement, le groupe continue de renforcer ses activités de commerce en ligne et alimentaires, avec des initiatives ciblant les zones rurales, la livraison accélérée, et le développement de son réseau Whole Foods. Un nouveau mégamagasin de 225.000 pieds carrés doit aussi venir concurrencer Walmart et Costco.

