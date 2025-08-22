WaterBridge dépose un dossier d'introduction en bourse aux États-Unis

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Le ministère américain de la Justice a publié vendredi le contenu d'un récent entretien avec Ghislaine Maxwell, la complice du délinquant sexuel Jeffrey Epstein, dans lequel elle affirme n'avoir "jamais" observé d'attitude inappropriée de Donald Trump avec son ...
Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi, sur son réseau social Truth, le lancement d'une procédure qui pourrait conduire, à terme, à la mise en place de nouveaux droits de douane sectoriels, cette fois sur l’ameublement. "Je suis heureux d'annoncer ...
La Bourse de New York a fini vendredi en nette hausse, l'indice Dow Jones terminant à un record de clôture, après le discours du président de la Réserve fédérale Jerome Powell au symposium de Jackson Hole, qui a renforcé les anticipations de baisse des taux d'intérêt ...
L'Etat américain souhaite prendre une participation de 10% au capital d'Intel et le géant informatique en difficulté a accepté, a déclaré Donald Trump vendredi. Intel a refusé de commenter. Washington est en discussions avec Intel depuis mi-août pour une éventuelle ...
