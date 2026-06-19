Watera nomme Centre Capital Développement à son conseil d'administration

Watera a annoncé la nomination de Centre Capital Développement, représentée par Bruno Jas, au sein de son conseil d'administration. Cette décision a été approuvée lors de l'assemblée générale annuelle de la société, qui s'est tenue le 18 juin

Acteur spécialisé dans les solutions de dessalement d'eau de mer et d'eau saumâtre alimentées par énergie solaire, Watera souligne que Centre Capital Développement est un actionnaire historique qui accompagne son développement depuis plusieurs années.

Cette nomination marque le retour de l'investisseur au conseil d'administration, après le départ du groupe Okwind de l'instance de gouvernance en mars dernier.

Selon la société, cette décision témoigne de la confiance de Centre Capital Développement dans sa stratégie de développement et ses perspectives de croissance.

Gérée par UI Investissement, Centre Capital Développement accompagne les PME de la région Centre-Val de Loire dans leurs projets de développement et de transmission, principalement dans les secteurs de l'industrie, des services à l'industrie et du commerce de gros.

L'investisseur intervient en tant qu'actionnaire minoritaire en fonds propres et quasi-fonds propres, avec l'ambition de nouer une relation de proximité avec les équipes dirigeantes des entreprises accompagnées.

Bruno Jas, salarié d'UI Investissement depuis 2000, est en charge des investissements de Centre Capital Développement en région Centre-Val de Loire. Au cours de sa carrière, il a participé à de nombreuses opérations de capital-développement et de transmission d'entreprises, notamment dans le secteur industriel.