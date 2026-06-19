WATERA : Evolution de la gouvernance

Chartres, le 19 juin 2026 – WATERA (la « Société »), acteur de référence dans les solutions de dessalement d'eau de mer et d'eau saumâtre par énergie solaire, annonce que son Assemblée générale annuelle réunie le 18 juin 2026, a approuvé la nomination de la société Centre Capital Développement, représentée par Monsieur Brunos Jas, en qualité d'administrateur.

Actionnaire historique de WATERA, Centre Capital Développement accompagne le développement de la Société depuis plusieurs années. Cette nomination, qui fait suite au départ du Groupe Okwind du Conseil d'administration en mars 2026, marque son retour au sein du Conseil d'administration et témoigne de sa confiance dans la stratégie de développement de WATERA.

La société Centre Capital Développement, dont UI Investissement est la société de gestion, accompagne dans leur projet de développement les PME basées en région Centre-Val de Loire dans les secteurs de l'Industrie, Services à l'Industrie et Commerce de gros. Elle cible des projets de développement ou de transmission d'entreprises, à fort potentiel de développement et de création de valeur. Elle intervient en partenaire minoritaire en fonds propres et quasi-fonds propres. La vocation de la société Centre Capital Développement est d'être un partenaire actif dans le suivi du projet en nouant une véritable relation de proximité avec les équipes dirigeantes.

Monsieur Bruno Jas est salarié d'UI Investissement depuis 2000, et est en charge des investissements en région Centre-Val de Loire pour la société Centre Capital Développement. Engagé dans le tissu économique régional, il a pour rôle de détecter et d'investir dans des entreprises à fort potentiel afin de favoriser leur ancrage territorial et pérenniser les savoir-faire. Il a réalisé de nombreuses opérations de capital développement ou de reprise-transmission, dans plusieurs secteurs d'activités mais avec une composante prépondérante en industrie

Orfeas Mavrikios, Président-directeur général de WATERA, déclare : « Nous sommes heureux d'accueillir à nouveau Centre Capital Développement au sein de notre Conseil d'administration. Sa connaissance historique de WATERA et son expertise dans l'accompagnement des entreprises en croissance constitueront des atouts précieux pour soutenir la mise en œuvre de notre stratégie et nos ambitions de développement. »

Bruno Jas, représentant de Centre Capital Développement, commente : « Convaincus du potentiel de la Société et de la pertinence de sa stratégie, nous nous réjouissons de poursuivre notre engagement aux côtés de l'équipe dirigeante pour accompagner cette nouvelle phase de développement. »

Le Conseil d'administration de WATERA est désormais composé comme suit :

Orfeas Mavrikios, Président Directeur Général

Maxime Therrillion, administrateur et Directeur général adjoint

Centre Capital Développement, représentée par Bruno Jas, administrateur

Maxime Haudebourg, administrateur

Antonios Svoronos, administrateur

Vasiliki Niatsou, administratrice indépendante

Vassilis Pavlopoulos, administrateur indépendant

Prochaine publication : Résultats du 1er semestre 2026, le 30 septembre 2026

À PROPOS DE WATERA

Créé en 2014, WATERA (anciennement OSMOSUN) opère sur le marché de l'eau « bas carbone » et se distingue par une solution brevetée unique, économique, propre et durable de dessalement de l'eau de mer et de l'eau saumâtre qui fonctionne à l'énergie solaire et sans batterie.

Depuis juillet 2025, Unibios, société de droit grec cotée à la bourse d'Athènes, est devenu actionnaire de référence de WATERA, renforçant et élargissant ainsi le positionnement de la Société au secteur du traitement durable de l'eau et de la réutilisation des eaux usées, via sa participation de 30 % dans Watera International, principale filiale d'Unibios.

WATERA ambitionne de devenir un acteur de référence mondial dans le traitement de l'eau en fournissant des systèmes technologiques durables et compétitifs, capables de répondre aux enjeux mondiaux de gestion responsable de l'eau et d'accès à l'eau potable.

CONTACTS

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