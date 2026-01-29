Waste Management manque ses prévisions de recettes en raison du ralentissement de la croissance de son activité de déchets médicaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Waste Management WM.N a annoncé mercredi un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre inférieur aux estimations de Wall Street, pénalisé par le ralentissement de la croissance de son activité de collecte de déchets médicaux.

Les actions de la société ont chuté de 2,9 % après la clôture.

Le secteur de la collecte des déchets aux États-Unis connaît une croissance inégale, car les taux d'intérêt élevés et l'activité commerciale irrégulière pèsent sur les volumes de déchets.

Outre les services municipaux de gestion des déchets, WM et Republic Services RSG.N sont deux des principales entreprises qui assurent la collecte des ordures dans des régions importantes des États-Unis.

La société prévoit que son chiffre d'affaires pour 2026 se situera entre 26,4 et 26,6 milliards de dollars.

La société basée à Houston, au Texas, a déclaré un bénéfice trimestriel de 1,83 $ par action, contre 1,48 $ par action à la même période de l'année précédente.

Son chiffre d'affaires total pour le trimestre clos le 31 décembre a augmenté d'environ 7,1 % pour atteindre 6,31 milliards de dollars. Les analystes s'attendaient à un chiffre d'affaires de 6,38 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société prévoit de reverser environ 3,5 milliards de dollars à ses actionnaires en 2026 par le biais de dividendes et de rachats d'actions.