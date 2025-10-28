 Aller au contenu principal
Waste Management chute après un bénéfice du T3 inférieur aux prévisions et des prévisions à la baisse
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 10:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** Les actions du fournisseur de solutions de gestion des déchets Waste Management Inc WM.N chutent de 2,8 % à 207,90 $ avant le marché

** Le chiffre d'affaires et le bénéfice de la société pour le troisième trimestre sont inférieurs aux estimations

** WM devrait ouvrir à son plus bas niveau depuis neuf mois, si les pertes actuelles se maintiennent

** La société annonce également des prévisions de revenus annuels inférieures aux estimations précédentes, citant la baisse des prix des matières premières recyclées et la faible croissance de son activité de collecte de déchets médicaux

** Depuis le début de l'année, WM a augmenté de près de 6 %, contre 17,1 % pour le S&P 500 .SPX .

