Washington se prépare en privé à une guerre en Iran qui pourrait durer des années

Des conseillers de Donald Trump ont évoqué avec le président l'hypothèse d'un conflit se prolongeant jusqu'à la fin de son mandat, a appris le Wall Street Journal. Ces discussions contrastent avec les déclarations publiques de la Maison-Blanche, qui continue d'afficher sa confiance dans une issue rapide.

J.D. Vance, Marco Rubio et d'autres responsables ont averti Donald Trump que l'Iran pourrait résister durablement au blocus et à la pression militaire américaine, selon le WSJ. Selon des responsables américains, le conflit pourrait ainsi se prolonger jusqu'en janvier 2029, voire au-delà.

Cette perspective tranche avec les propos publics du président, qui a assuré mercredi que la guerre prendrait fin "immédiatement" après les élections de mi-mandat de novembre. Donald Trump affirme régulièrement que les forces iraniennes ont déjà été vaincues et que le régime ne pourra plus tenir longtemps.

Opération Paria Economique

Actuellement, l'administration soutient une stratégie de siège économique durable fondée sur un blocus naval et des sanctions renforcées contre Téhéran.

Cette stratégie, baptisée "Opération Paria Economique" par le secrétaire au Trésor Scott Bessent, vise à contraindre l'Iran à démanteler son programme nucléaire sans lancer d'opérations terrestres majeures. Mais les attaques iraniennes contre des navires et les ripostes américaines dans le détroit d'Ormuz montrent que les affrontements pourraient se poursuivre.

Le Pentagone se prépare déjà à cette éventualité en prolongeant certains déploiements jusqu'en 2027 et en organisant la rotation de défenses antiaériennes, de Marines et d'escadrons de chasse.

La perspective d'une prolongation du conflit maintient le pétrole à haut niveau. A la mi-journée du 10 septembre, le Brent se négocie à 102 USD et le WTI 97 USD.