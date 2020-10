Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Washington place sur liste noire l'ambassadeur d'Iran en Irak Reuters • 23/10/2020 à 00:32









WASHINGTON, 23 octobre (Reuters) - Les Etats-Unis ont placé jeudi sur liste noire l'ambassadeur d'Iran en Irak, Iraj Masjedi, accusant celui-ci d'avoir supervisé pendant des années l'entraînement et le soutien aux milices irakiennes que Washington tient pour responsables d'attaques contre les troupes de la coalition en Irak. Dans un communiqué, le département américain du Trésor a déclaré que "Masjedi a utilisé sa position en tant qu'ambassadeur du régime iranien en Irak pour masquer des transferts financiers" effectués au profit des Gardiens de la révolution, le corps d'élite de l'armée iranienne. (Humeyra Pamuk; version française Jean Terzian)

