Washington met la pression sur l’Europe au sujet du Groenland
information fournie par AOF 19/01/2026 à 08:41

(AOF) - Le marchés européens s’apprêtent à entrer dans une phase de volatilité, sur fond de nouvelle montée des tensions commerciales avec Washington. Ce week-end, Donald Trump a brandi la menace de droits de douane contre plusieurs alliés européens, conditionnant leur levée à un accord permettant aux États-Unis de prendre le contrôle du Groenland. Selon ses déclarations sur Truth Social, une surtaxe de 10% s’appliquerait à partir du 1er février 2026 aux pays opposés au projet — Danemark, Norvège, Suède, France, Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas et Finlande — avant d’être portée à 25% au 1er juin.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Riber

Riber annonce la commande d'un système de production MBE 6000 par QD Laser, spécialiste japonais des lasers à boîtes quantiques. L'équipement sera optimisé pour la croissance épitaxiale de boîtes quantiques GaAs destinées aux applications Datacom optiques, un marché porté par l'explosion des volumes de données et l'essor de l'IA dans les réseaux. Riber souligne qu'il s'agit, en un mois, de son troisième projet MBE 6000 lié à la production d'epiwafers à boîtes quantiques pour le Datacom, confirmant la traction commerciale de cette plateforme sur ce segment.

LVMH

Le groupe de luxe LVMH a officialisé un changement de gouvernance stratégique au sein de sa division presse avec la nomination d'une nouvelle dirigeante issue du secteur des médias pour piloter la transformation numérique. Stéphane Bianchi, Directeur général adjoint du groupe LVMH, a annoncé la nomination de Michèle Benbunan au poste de Directrice générale du groupe Les Echos - Le Parisien, effective au 22 janvier 2026.

Medincell

Medincell s'est particulièrement distingué vendredi, porté par une note d'Oddo BHF qui a confirmé sa recommandation à Surperformance sur le titre, tout en relevant sa cible de cours de 27 à 34 euros. Les analystes estiment que les prochains mois devraient être transformants pour la société de licensing biopharmaceutique en phase clinique et commerciale qui développe des traitements injectables à action prolongée dans de nombreux domaines thérapeutiques.

Thales

Thales a enregistre la plus forte hausse du CAC 40 vendredi après le maintien de ses objectifs annuels 2025. Le géant de la défense l'a confirmé ce matin à l'issue de sa conférence téléphonique de pré-clôture pour le quatrième trimestre. Jefferies l'a d'ailleurs souligné dans sa note d'analyse ce jour. Le fleuron de l'industrie française anticipe toujours une croissance organique de ses ventes à 6 à 7%, une marge comprise entre 12,2 et 12,4%, un ratio commandes/facturations (book-to-bill) supérieur à 1, et un taux de conversion de trésorerie de 95 à 100%.

Les chiffres macroéconomiques

L'inflation en décembre en zone euro sera connu à 11h00.

Wall Street est fermé pour cause de commémoration de la naissance de Martin Luther King.

Vers 8h30, l'euro est stable à 1,1525 dollar.

Vendredi à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé cette deuxième séance de la semaine sur une note favorable. Longtemps à la traine, le CAC 40 est parvenu à renverser la vapeur, progressant de 0,32%, à 8237 points. L'EuroStoxx 50 a, pour sa part, avancé de 0,13%, à 5931 points. A Francfort, le Dax a poursuivi son excellent début d'année en signant un nouveau plus haut historique en clôture à 24910,36 points. Idem pour l'indice Stoxx Europe 600. Côté valeurs, EssilorLuxottica, STMicroelectronics ainsi que Valneva ont été particulièrement recherchées.

Vendredi à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé la dernière séance de la semaine en zone négative sur fond de climat géopolitique pesant.Avec cette séance sans relief, les trois indices terminent la semaine dans le rouge, en dépit de publications trimestrielles plutôt solides des grandes banques américaines et d’une deuxième séance de hausse des valeurs de semi-conducteurs. la production industrielle aux États-Unis a augmenté de 0,4% en décembre. Wall Street est fermé ce lundi pour cause de Martin Luther King Day. Le Dow Jones s'est replié de 0,17% à 59359 points et le Nasdaq de 0,06% à 23515 points.

    Tout à fait juste ZvR. Ils se sont mis dans la main du gangster orange.

