L'Europe ouvre en baisse, incertitude sur les droits de douane
information fournie par Reuters 19/01/2026 à 10:13

Le graphique de l'indice boursier allemand DAX est affiché à la bourse de Francfort

Les principales Bourses européennes sont en baisse lundi en matinée avec la menace par le président américain Donald Trump d'imposer de nouveaux droits de douane en Europe sur fond de tensions sur ‍le Groenland, ce qui ravive les craintes d'une guerre commerciale et jette le doute sur les accords conclus précédemment.

À Paris, le CAC 40 cède 1,24% à 8.156,8 points vers 08h45 GMT. À Londres, le FTSE 100 abandonne 0,15%, son repli étant moins prononcé ‌grâce au soutien du secteur des ressources de base. A Francfort, le Dax perd 1,08%.

L'indice EuroStoxx 50 reflue de 1,29%, le FTSEurofirst 300 de 0,79% et le Stoxx 600 de 0,87%.

Wall Street est restée fermée pour un week-end prolongé, ​ce lundi marquant le "Martin Luther King, Jr Day", ce qui accroît la volatilité en Europe, dans un contexte déjà marqué ⁠par l'aversion au risque en raison des tensions géopolitiques.

Donald Trump a déclaré qu'il imposerait des droits de douane supplémentaires de 10% à compter du 1er février sur les marchandises en provenance du Danemark, de ⁠la Norvège, de la Suède, de la France, ‍de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Finlande et de la Grande-Bretagne, ce taux passant à ⁠25% le 1er juin si aucun accord n'était conclu sur le Groenland, convoité par les Etats-Unis.

Ces huit pays européens ont publié dimanche un communiqué commun pour manifester leur solidarité avec le Groenland et dénoncer les nouvelles menaces du président américain.

Sur les marchés, l'or et ​l'argent ont tous deux touché des sommets historiques dans une ruée vers les actifs refuge, tandis que l'indice de la volatilité sur l'Euro Stoxx 50 bondit de 17,82%, proche des 20 points, au plus haut depuis fin novembre.

"La justification de la hausse des ⁠droits de douane est aujourd'hui encore plus politique et moins économique qu'au premier semestre 2025", écrivent les économistes ​d'ING dans une note.

Ce contexte d'incertitude intervient alors que s'ouvre à Davos, en Suisse, le ​Forum économique mondial, avec notamment une ​intervention attendue mercredi de Donald Trump, ainsi que de Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE). La banque centrale ​est également au centre de l'attention ce lundi, les ministres des Finances ⁠de la zone euro devant choisir entre l'un des six candidats à la succession de l'Espagnol Luis de Guindos, vice-président de l'institution de Francfort, ce qui pourrait avoir des implications sur le nom du futur remplaçant de Christine Lagarde à la fin de son mandat en octobre 2027.

Les secteurs sensibles aux droits de douane et à la géopolitique comme la consommation (-1,40%), la banque (-0,97%) et le luxe (-2,49%) reculent, ‌tandis que dans la défense, Dassault Aviation prend 2,8%, Thales 1,64% et Saab 3,14%.

LVMH abandonne 3,77%, Morgan Stanley ayant abaissé sa recommandation sur le groupe de luxe de "surpondérer" à "pondération neutre", jugeant le potentiel de hausse limité.

BMW et Renault reculent respectivement de 3,54% et 1,57%, Berenberg ayant abaissé sa recommandation sur les deux constructeurs automobiles d'"acheter" à "conserver", évoquant un risque "palpable" lié à la concurrence chinoise.

ASM International perd 0,20%, tandis que le secteur technologique cède 1,61%, après les données préliminaires communiquées par le groupe néerlandais sur ses réservations.

(Rédigé ‌par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

Pétrole Brent
63,59 USD Ice Europ -0,95%
Pétrole WTI
58,86 USD Ice Europ -0,98%
