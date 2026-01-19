Champagne: les expéditions de bouteilles encore en baisse en 2025

( AFP / PATRICK T. FALLON )

Les ventes de champagne ont atteint 266 millions de bouteilles en 2025, en baisse pour la troisième année consécutive, a annoncé l'interprofession, expliquant cette baisse par des "crises économiques latentes", et des "évolutions sociétales".

"J'aurais aimé annoncer que les contre-performances de l'an dernier étaient derrière nous (...) mais les chiffres sont têtus", a commenté Charles Goemaere, le directeur général du Comité champagne lors d'un discours prononcé à Reims à l'occasion de la Saint-Vincent.

"La Champagne aura expédié 266 millions de bouteilles pour un chiffre d'affaires de près de 5,17 milliards d'euros", a-t-il précisé samedi. En 2024, 271,4 millions de bouteilles avaient été vendues en France et à l'étranger, marquant une troisième année de baisse consécutive après des hausses liées à la reprise post-Covid.

Il a évoqué comme explications à ce déclin un "monde économique" qui "n'a jamais été aussi imprévisible", ainsi que "la multiplication des conflits armés", "les crises économiques latentes dans certains de nos marchés clés", associés à des "évolutions sociétales". Il s'est néanmoins voulu "optimiste" face à ces "défis innombrables".

Les exportations se sont présentées "en léger recul", à "près de 152 millions de bouteilles" en 2025, a précisé le Comité champagne samedi soir dans un communiqué. Elles avaient représenté 153,2 millions de bouteilles en 2022.

Le marché national français, considéré comme une "référence" et "priorité absolue pour la filière" a lui représenté "environ 114 millions de bouteilles" en 2025, contre 118,2 millions en 2024.

"Le marché français est une vitrine pour notre appellation, il faut le renforcer", a plaidé Maxime Toubart, président du Syndicat Général des Vignerons et coprésident du Comité Champagne, dans le communiqué.

La publication de ces chiffres a eu lieu le jour des célébrations de la Saint-Vincent, patron des vignerons, qui rassemblent chaque année la communauté du champagne autour de défilés et d'une bénédiction dans une ville de la région, qui se sont tenues cette année à Reims.