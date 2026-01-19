Les Européens doivent réagir vite face aux menaces américaines sur le Groenland, selon Lescure

Le député français de La République en Marche Roland Lescure assiste au vote pour élire le nouveau président de l'Assemblée nationale à Paris

Les Européens doivent réagir vite et bien face aux menaces américaines contre le Groenland, a déclaré ‍lundi le ministre français de l'Economie et des Finances Roland Lescure, précisant que le G7 Finances allait discuter de ce sujet lors d'une réunion "dans ‌les jours qui viennent".

Le président américain Donald Trump a menacé d'imposer des droits de douane supplémentaires à huit pays européens, dont ​la France, jusqu'à ce que les Etats-Unis soient autorisés à racheter ⁠le Groenland.

"Les déclarations récentes du président Trump constituent un changement de dimensions (...). On est aujourd'hui en train d'envisager une ⁠arme commerciale pour traiter ‍un sujet géopolitique avec des alliés et des amis", ⁠a déclaré Roland Lescure lors d'une conférence de presse avec son homologue allemand à Berlin.

Selon un diplomate européen, l'UE pourrait décider d'appliquer des ​droits de douane sur des produits américains d'une valeur de 93 milliards d'euros dès le 6 février si Washington ne parvient pas à un ⁠accord avec Bruxelles.

"(...) nous devons réagir vite et nous ​devons réagir bien. Nous devons réagir de manière importante ​pour que, je ​l'espère, le type d'annonces qui ont été faites ces dernières heures puissent ​n'être que des annonces et finalement ⁠pas suivies d'actes."

"Nous sommes pleinement solidaires du royaume du Danemark et du peuple groenlandais", a-t-il ajouté.

Le ministre Roland Lescure et le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau assurent cette année la co-présidence ‌de la filière Finances du G7.

De son côté, le ministre allemand de l'Economie Lars Klingbeil a déclaré que les Européens "ne céderont pas au chantage".

"L'Europe donnera une réponse claire et unanime. Nous préparons actuellement des contre-mesures concertées", a-t-il précisé.

