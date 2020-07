Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Washington a élargi les sanctions sur le métal iranien, dit Pompeo Reuters • 31/07/2020 à 01:42









WASHINGTON, 31 juillet (Reuters) - Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a annoncé jeudi que les Etats-Unis élargissaient la portée des sanctions sur le métal contre l'Iran, avec dans le viseur 22 matériaux spécifiques qui sont selon lui des utilisations en lien avec les programmes nucléaire, militaire ou balistique de Téhéran. Dans un communiqué, Mike Pompeo a qualifié cette mesure d'"expansion majeure" aux sanctions liées au métal instaurées par le département d'Etat américain, permettant à Washington de placer sur liste noire les entités et individus qui transféreraient en tout état de cas ces matériaux vers l'Iran. "Les programmes nucléaire, de missile balistique et militaire de l'Iran constituent une grave menace à la paix et la sécurité internationales", a dit le chef de la diplomatie américaine, ajoutant qu'il confirmait que le corps des Gardiens de la révolution contrôlait selon lui le secteur du bâtiment iranien. (Daphne Psaledakis, avec Doina Chiacu; version française Jean Terzian)

