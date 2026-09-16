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Warsh sur la voie d'un affrontement avec l'administration Trump
information fournie par Reuters 16/09/2026 à 06:35
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16 septembre - Perspectives sur la journée à venir sur les marchés européens et mondiaux, par Gregor Stuart Hunter

Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, risque fort de sortir de la réunion de politique monétaire de mercredi avec des yeux au beurre noir, d'une manière ou d'une autre. S'il maintient le statu quo, les marchés pourraient se révolter. S'il décide de relever les taux, la Maison Blanche ne manquera certainement pas de s'en offusquer.

Le Comité fédéral de l'open market s'est mis dos au mur avant même sa réunion, alors que l'inflation reste supérieure à l'objectif, que les cours du pétrole se maintiennent fermement au-dessus de 100 dollars le baril et que les opérateurs estiment à 93 % la probabilité d'une hausse des taux — même si l'évolution probable des taux d'intérêt américains jusqu'à l'année prochaine reste une question en suspens.

Une hausse comporte ses propres risques. Le président Donald Trump a à plusieurs reprises fait pression pour une baisse des coûts d'emprunt et, le mois dernier, il a même menacé de suspendre les échanges commerciaux avec les pays affichant des excédents vis-à-vis des États-Unis si la Fed ne baissait pas ses taux. Il est difficile de savoir s'il s'agit là uniquement de fanfaronnades.

Les marchés ont toutefois bénéficié d'un répit mercredi: le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a légèrement baissé après avoir franchi la barre des 5 % la veille. Les cours du pétrole ont également reculé, une hausse inattendue des stocks de brut américains ayant quelque peu tempéré la reprise. Le Brent a reculé de 0,9 % à 107,82 dollars le baril.

Mais alors que d'autres grandes banques centrales, dont la Banque du Japon , s'apprêtent également à resserrer leur politique monétaire cette semaine, la confiance des investisseurs se révèle fragile.

Les actions ont réussi un rebond prudent après plusieurs faux départs. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a progressé de 0,6 %, le Nikkei 225 .N225 a gagné 0,4 % et les contrats à terme e-mini sur l'indice américain S&P 500 ESc1 ont augmenté de 0,2%.

Cet optimisme timide s'est propagé en Europe, où les contrats à terme sur l'Euro Stoxx 50 STXEc1 , le DAX allemand et le FTSE ont tous progressé de 0,3 % en début de séance.

Ailleurs, les actifs numériques ont accentué leurs pertes après que le Sénat américain a voté mardi contre un projet de loi global sur les cryptomonnaies soutenu par Donald Trump. Le bitcoin BTC= a reculé de 0,1% à 75.816,24 dollars, tandis que l'ether ETH= a glissé de 0,2 % à 2.403,27 dollars.

Événements clés susceptibles d'influencer les marchés ce mercredi:

Communiqués d'entreprises:

Barratt Redrow BTRW.L , Babcock International Group BAB.L , Lennar Corp LEN.N

Événements économiques:

Royaume-Uni: IPC, IPF et IPP pour le mois d'août

Zone euro: production industrielle de juillet et coûts salariaux du deuxième trimestre

Adjudications de dette:

Allemagne: dette publique à 21 et 30 ans

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Kevin Warsh

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