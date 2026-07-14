Warren Buffett suspend ses dons à la Fondation Gates à la suite des révélations concernant Epstein

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires de Buffett, de détails sur la relation entre Gates et Epstein ainsi que sur les dons de Buffett, paragraphes 4 à 15; ajout de la signature) par Jonathan Stempel

Warren Buffett a déclaré mardi qu’il avait cessé de faire des dons à la Fondation Gates, à la suite des révélations concernant les relations entre le cofondateur de Microsoft MSFT.O et philanthrope Bill Gates et le défunt délinquant sexuel Jeffrey Epstein.

M. Buffett a indiqué qu’il faisait don d’environ 6 milliards de dollars d’actions de l’ BRKa.N Berkshire Hathaway, soit 12 millions d’actions de catégorie B, dans le cadre de son don semestriel annuel à quatre fondations familiales supervisées par sa fille Susie et ses fils Howard et Peter. Le président de Berkshire, âgé de 95 ans, n’a pas mentionné la Fondation Gates, qui a reçu plus de 47 milliards de dollars d’actions du conglomérat depuis que Buffett a pris en 2006 ce qu’il a qualifié d’engagement irrévocable de faire don d’actions tout au long de sa vie. Le don de Buffett s’élevait à plus de 4,5 milliards de dollars l’année dernière. « Bien sûr, la mort est imprévisible, mais mes actions restantes seront données aux quatre fondations d’une manière ou d’une autre d’ici le 31 décembre 2034 », a déclaré M. Buffett dans un communiqué. La Fondation Gates n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Berkshire n’a pas non plus répondu immédiatement aux demandes de commentaires supplémentaires.

GATES REGRETTE SES LIENS AVEC EPSTEIN

Bill Gates a vu sa réputation ternie à la suite de la publication, en février, par le ministère américain de la Justice, de documents concernant Epstein.

Parmi ces documents figuraient des photos de Gates posant aux côtés du financier, ainsi qu’avec des femmes dont les visages avaient été floutés. Des e-mails ont également révélé des échanges entre Epstein et le personnel de la fondation. En juin, Gates a déclaré au Congrès qu’il « n’avait pas pleinement saisi l’ampleur » des crimes d’Epstein lorsqu’il s’était associé au financier, notamment lors de réunions axées sur d’éventuelles actions philanthropiques.

Gates, âgé de 70 ans, n’a fait l’objet d’aucune accusation pénale. Il a exprimé à plusieurs reprises ses regrets d’avoir eu des liens avec Epstein, a nié avoir passé du temps avec les victimes des abus sexuels commis par ce dernier et a affirmé n’avoir jamais été témoin d’un comportement criminel de la part d’Epstein.

DONS AUX ORGANISMES CARITATIFS FAMILIAUX Buffett a donné bien plus de la moitié de ses actions Berkshire depuis qu’il a commencé à distribuer sa fortune en 2006. Il détenait près de 14 % des actions de Berkshire avant ces derniers dons, et sa fortune était estimée à 147 milliards de dollars selon le magazine Forbes.

Buffett fait don de 9 millions d’actions de classe B de Berkshire à la Fondation Susan Thompson Buffett, ainsi qu’à raison d’un million d’actions à chacune des fondations suivantes: la Fondation Howard G. Buffett, la Fondation Sherwood et la Fondation NoVo. Il a déclaré que son objectif était que le montant des subventions augmente chaque année, et que celles accordées à la Fondation Susan Thompson Buffett progressent un peu plus rapidement.

Susie Buffett dirige la Fondation Susan Thompson Buffett, qui finance la santé reproductive. Elle porte le nom de sa mère, qui fut la première épouse de Warren Buffett.

La Fondation Sherwood soutient les associations à but non lucratif du Nebraska et l’éducation de la petite enfance. La Fondation Howard G. Buffett se concentre sur la lutte contre la faim dans le monde, la lutte contre la traite des êtres humains et l’apaisement des conflits. La Fondation NoVo mène des initiatives axées sur les filles et les femmes marginalisées, ainsi que sur les communautés autochtones.