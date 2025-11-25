Warner Music Group règle une affaire de droits d'auteur avec Suno pour la musique d'IA sous licence

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Warner Music Group WMG.O a réglé son litige sur la violation des droits d'auteur avec la plateforme de création de chansons alimentée par l'intelligence artificielle Suno, permettant à la startup de lancer des modèles d'IA sous licence l'année prochaine, ont déclaré les entreprises mardi.

Udio, le rival de Suno, a également réglé son litige en matière de droits d'auteur avec Warner Music et Universal Music Group UMG.AS récemment, alors que les maisons de disques cherchent à ouvrir de nouvelles sources de revenus pour les artistes et les auteurs-compositeurs, tout en protégeant leur travail.

Les grandes maisons de disques tentent de sauvegarder leurs vastes catalogues dans un secteur musical en pleine évolution, où l'essor de la musique générée par l'IA a soulevé des questions éthiques, les utilisateurs étant incapables de distinguer le contenu de l'IA des chansons composées par l'homme .

Dans le cadre de cet accord, Suno introduira de nouveaux modèles d'IA sous licence qui remplaceront les versions actuelles en 2026.

Suno, qui a levé la semaine dernière 250 millions de dollars pour une valorisation de 2,45 milliards de dollars , a déclaré qu'elle mettrait également en place des restrictions de téléchargement, rendant les chansons créées sur le niveau gratuit jouables et partageables uniquement, tandis que les utilisateurs payants auront des limites de téléchargement mensuelles avec la possibilité d'en acheter davantage.

"Nous allons mettre en place de nouvelles fonctionnalités plus robustes pour la création, des possibilités de collaboration et d'interaction avec certains des musiciens les plus talentueux du monde", a déclaré Mikey Shulman, directeur général de Suno, dans un communiqué.

L'année dernière, les maisons de disques ont intenté un procès à Udio et Suno , alléguant que les sociétés d'IA ont copié des centaines de chansons de certains des musiciens les plus populaires au monde pour apprendre à leurs systèmes à créer de la musique qui "concurrencera directement les artistes humains, leur fera perdre de la valeur et finira par les noyer".

Udio et Suno ont déclaré que l'utilisation d'enregistrements sonores protégés par le droit d'auteur pour entraîner leurs systèmes était conforme à la loi américaine sur le droit d'auteur, et ont qualifié les poursuites judiciaires de tentatives d'étouffer la concurrence indépendante.