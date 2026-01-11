La BCE devrait valider sous conditions la montée au capital de Crédit agricole dans Banco BPM

Vue du siège de la Banque centrale européenne (BCE) à Francfort

La Banque centrale européenne (BCE) est en passe d'autoriser sous conditions le franchissement par Crédit agricole ‍du seuil de 20% du capital de la banque italienne Banco BPM, rapportent plusieurs médias transalpins dimanche.

Le groupe français, qui détient actuellement 19,8% ‌du capital de Banco BPM, a déposé une demande d'autorisation l'an passé en vue d'acquérir, selon son communiqué, un nombre d'actions ​suffisant pour situer sa participation dans la banque italienne "immédiatement au-dessus du ⁠seuil de 20%".

Crédit Agricole a précisé ne pas avoir l'intention d'acquérir ou d'exercer le contrôle sur Banco BPM et ⁠prévoir de maintenir ‍sa participation sous le seuil d'offre publique obligatoire.

Selon l'agence ⁠de presse italienne Ansa, les conditions fixées par la BCE concerneront la gouvernance, le groupe français devant limiter à sept le nombre de ​ses représentants au sein du conseil d'administration de Banco BPM afin d'éviter une "prise de contrôle de fait" et d'éviter les conflits d'intérêts.

Selon des ⁠informations d'Il Messaggero parues en septembre et confirmées à Reuters ​par plusieurs sources, Crédit Agricole examine avec Deutsche Bank ​et Rothschild une ​possible fusion de sa branche italienne avec Banco BPM, qui envisage quant à ​elle plusieurs options après l'échec ⁠de son rachat par Unicredit.

Une fois obtenu le feu vert de la BCE, Crédit agricole compte monter en deux étapes au capital de Banco BPM, à 24,9% puis 29,9%, rapporte le Corriere della Sera, selon qui ‌ces opérations seraient achevées en avril, date à laquelle l'établissement italien doit approuver ses résultats 2025 et renouveler son conseil d'administration.

Banco BPM n'a pas souhaité faire de commentaire. Ni Crédit agricole ni la BCE n'ont pu être joints.

(Rédigé par Giulia Segreti et Valentina Za; Jean-Stéphane Brosse ‌pour la version française)