Warner Bros vers la reprise des négociations avec Paramount
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 12:38
En avant-Bourse, le titre Paramount prend près de 3%, tandis que Warner Bros recule d'environ 1,2% et que Netflix cède 0,6%.
Paramount proposerait de reprendre à sa charge les 2,8 milliards de dollars que Warner Bros devrait verser à Netflix en cas de résiliation de leur accord. La firme américaine aurait par ailleurs assuré qu'elle indemniserait les actionnaires de Warner Bros si l'opération n'était pas finalisée avant le 31 décembre.
