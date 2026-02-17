 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Warner Bros vers la reprise des négociations avec Paramount
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 12:38

Le géant américain du divertissement, qui fait l'objet d'une bataille entre Paramount et Netflix pour la reprise de ses activités, pourrait reprendre les discussions avec son rival Paramount Skydance, après avoir reçu une offre d'achat améliorée de la part de ce dernier il y a quelques jours, rapporte Bloomberg.

En avant-Bourse, le titre Paramount prend près de 3%, tandis que Warner Bros recule d'environ 1,2% et que Netflix cède 0,6%.

Paramount proposerait de reprendre à sa charge les 2,8 milliards de dollars que Warner Bros devrait verser à Netflix en cas de résiliation de leur accord. La firme américaine aurait par ailleurs assuré qu'elle indemniserait les actionnaires de Warner Bros si l'opération n'était pas finalisée avant le 31 décembre.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank