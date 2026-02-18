 Aller au contenu principal
Ukraine, Zelensky dit que Trump exerce une pression excessive à son encontre
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 06:39

Une illustration montre un modèle miniature de Donald Trump imprimé en 3D et des drapeaux russe et ukrainien

Le président ukrainien ‌Volodimir Zelensky a déclaré que son homologue américain Donald Trump ​exerçait une pression excessive à son encontre pour parvenir à un accord de paix avec Moscou, après quasiment quatre ​ans de guerre en Ukraine.

Dans une interview accordée au site d'information Axios ​publiée mardi, Volodimir Zelenksy a ⁠également dit que les Ukrainiens rejetteraient tout plan prévoyant ‌que l'Ukraine cède à la Russie des territoires dont elle n'est pas parvenue à s'emparer ​dans la région ‌orientale du Donbass si un référendum sur ⁠cette question était organisé.

Cité par Axios, Volodimir Zelensky a estimé qu'il n'était "pas juste" que Donald Trump demande publiquement à ⁠Kyiv, et non ‌à Moscou, de faire des concessions dans ⁠le cadre des négociations de paix.

"J'espère que ce n'est ‌qu'une tactique de sa part et non une ⁠décision définitive", a dit le dirigeant ukrainien.

Des ⁠négociateurs ukrainiens et ‌russes sont actuellement à Genève, en Suisse, pour un nouveau ​cycle de négociations de ‌paix menées sous l'égide des Etats-Unis.

Volodimir Zelensky a de nouveau remercié Donald Trump ​pour ses efforts et a déclaré qu'il ne subissait pas le même genre de pressions lors ⁠de ses conversations avec Steve Witkoff, l'émissaire spécial de Donald Trump, et Jared Kushner, gendre du président américain.

"Nous avons un respect mutuel", a-t-il dit, ajoutant qu'il n'était "pas le genre de personne" à plier sous la pression.

(Ron Popeski; version ​française Camille Raynaud)

Guerre en Ukraine
Donald Trump
