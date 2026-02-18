information fournie par Reuters • 18/02/2026 à 06:47

Lagarde (BCE) devrait quitter ses fonctions avant la fin de son mandat, selon le Financial Times

Christine Lagarde, présidente de la BCE, s'adresse à la presse à Francfort

‌La présidente ​de la Banque centrale européenne (BCE), Christine ​Lagarde, devrait quitter ​l'institution avant ⁠la fin ‌de son mandat de huit ​ans, ‌rapporte mercredi le ⁠Financial Times, citant une personne ⁠au ‌fait de ses ⁠réflexions.

Reuters ‌n'a pas ⁠été en mesure ⁠de vérifier ‌cette information dans ​l'immédiat.

Christine ‌Lagarde souhaite quitter ses ​fonctions avant l'élection ⁠présidentielle de 2027, selon le Financial Times.

(Ananya Palyekar; version française Camille ​Raynaud)