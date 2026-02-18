Le Vatican n'intégrera pas le "Conseil de la Paix" de Trump

Le pape Léon XIV s'entretient avec le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican

Le Vatican ‌n'intégrera pas le "Conseil de la Paix" du président américain ​Donald Trump, a annoncé mardi le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'Etat du Saint-Siège.

Donald Trump avait invité au mois de ​janvier le pape Léon XIV, premier pape américain, à rejoindre son initiative.

Le ​Saint-Siège "ne participera pas au Conseil ⁠de la Paix en raison de sa nature particulière, ‌qui n'est évidemment pas celle des autres Etats", a dit Pietro Parolin.

"Une préoccupation est qu'au ​niveau international ce ‌soit avant tout l'Onu qui gère ces ⁠situations de crise", a-t-il dit. "C'est l'un des points sur lesquels nous avons insisté."

La création du Conseil de la ⁠paix a été ‌approuvée par une résolution du Conseil de ⁠sécurité des Nations unies dans le cadre du plan ‌de l'administration Trump visant à mettre fin ⁠à la guerre entre Israël et le Hamas ⁠à Gaza. La ‌première réunion officielle se tiendra jeudi à l'Institut Donald ​J. Trump pour la ‌paix. Des délégations de plus de 20 pays, y compris des chefs d'Etat, ​devraient y participer.

Même s'il s'est démarqué de son prédécesseur François par un style plus discret et ⁠moins politique, Léon XIV a plusieurs fois déploré le sort des Palestiniens et déclaré l'an dernier à des journalistes que la création d'un Etat palestinien demeurait la seule solution pour une paix durable au Proche-Orient.

(Kanishka Singh; version ​française Camille Raynaud)