Warner Bros sous les projecteurs

(AOF) - Warner Bros a reçu des offres d'achat préliminaires de la part de Paramount Skydance, Netflix et Comcast, selon une source proche du dossier, comme le rapporte Reuters. Warner Bros Discovery, qui abrite CNN, HBO Max et la franchise "Harry Potter", a annoncé son intention de se scinder en deux entités distinctes, l'une regroupant ses studios et ses activités de streaming, l'autre ses réseaux de télévision par câble.

Ces offres représentent une première étape pour une vente potentielle de l'ensemble ou de certaines des activités du studio de cinéma.