Warner Bros sous les projecteurs
information fournie par AOF 21/11/2025 à 14:37

(AOF) - Warner Bros a reçu des offres d'achat préliminaires de la part de Paramount Skydance, Netflix et Comcast, selon une source proche du dossier, comme le rapporte Reuters. Warner Bros Discovery, qui abrite CNN, HBO Max et la franchise "Harry Potter", a annoncé son intention de se scinder en deux entités distinctes, l'une regroupant ses studios et ses activités de streaming, l'autre ses réseaux de télévision par câble.

Ces offres représentent une première étape pour une vente potentielle de l'ensemble ou de certaines des activités du studio de cinéma.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

