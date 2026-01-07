Warner Bros rejette l'offre révisée de Paramount, la jugeant trop risquée

Illustration montrant les logos de Paramount et Warner Bros

Le conseil d'administration de Warner Bros Discovery (WBD) a rejeté à l'unanimité la dernière tentative de Paramount Skydance d'acquérir le studio, déclarant que son offre hostile révisée de 108,4 ‍milliards de dollars (92,74 milliards d'euros) équivalait à une acquisition par emprunt risquée que les investisseurs devraient rejeter.

Dans une lettre adressée aux actionnaires mercredi, le conseil d'administration de Warner Bros a déclaré que l'offre de Paramount reposait sur "un montant extraordinaire de financement ‌par emprunt" qui augmentait le risque de clôture.

Il a réaffirmé son engagement à l'égard de l'accord de 82,7 milliards de dollars conclu par le géant de la diffusion en continu Netflix pour acquérir le studio de cinéma et ​de télévision ainsi que d'autres actifs.

Paramount et Netflix se disputent le contrôle de Warner Bros, et donc de ⁠ses studios de cinéma et de télévision très prisés, ainsi que de sa vaste bibliothèque de contenus. Ses franchises de divertissement lucratives comprennent "Harry Potter", "Game of Thrones", "Friends" et l'univers DC Comics, ainsi que des ⁠films classiques convoités tels que "Casablanca" et "Citizen Kane".

Le ‍plan de financement de Paramount ferait peser sur le petit studio hollywoodien une dette de ⁠87 milliards de dollars une fois l'acquisition réalisée, ce qui en ferait la plus grande acquisition par emprunt de l'histoire, a déclaré le conseil d'administration de Warner Bros aux actionnaires qui ont voté mardi contre l'offre de 30 dollars par action ​en numéraire. La lettre accompagnait un dossier de fusion modifié de 67 pages dans lequel Warner Bros exposait ses arguments pour rejeter l'offre de Paramount.

L'offre révisée de Paramount "reste inadéquate, notamment en raison de la valeur insuffisante qu'elle apporterait, de l'absence de ⁠certitude quant à la capacité de PSKY à mener à bien l'offre et des risques et coûts supportés ​par les actionnaires de WBD si PSKY ne mène pas à bien l'offre", a ​écrit le conseil d'administration de ​Warner Bros.

Paramount, valorisée à environ 14 milliards de dollars, a proposé d'utiliser 40 milliards de fonds propres garantis personnellement par le ​cofondateur milliardaire d'Oracle, Larry Ellison, et 54 milliards de dollars ⁠de dettes pour financer l'opération.

Ce plan affaiblirait encore sa cote de crédit, que S&P Global considère déjà comme "junk", et pèserait sur ses liquidités, augmentant le risque que l'opération ne soit pas conclue, a déclaré le conseil d'administration de Warner Bros.

Netflix, qui a proposé 27,75 dollars par action en numéraire et en actions, est valorisé à 400 milliards de dollars et possède une cote de ‌crédit de première qualité.

Cette décision permet à Warner Bros de poursuivre l'accord avec Netflix, même après que la modification de l'offre par Paramount le 22 décembre, en réponse aux inquiétudes concernant l'absence de garantie personnelle de Larry Ellison, qui est l'actionnaire majoritaire de Paramount et le père de son directeur général, David Ellison.

L'action de Warner Bros a clôturé à 28,47 dollars mardi.

(Reportage Dawn Chmielewski à Los Angeles, Dawn Kopecki à New York, Kritika Lamba et Akash Sriram à Bangalore, Mara Vîlcu pour ‌la version française, édité par Augustin Turpin)