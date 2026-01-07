Warner Bros rejette l'offre révisée de Paramount et s'en tient à Netflix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Warner Bros privilégie l'accord avec Netflix et rejette l'offre modifiée de Paramount

L'offre de Paramount comprend une garantie de 40 milliards de dollars de la part de Larry Ellison

Les analystes considèrent que l'offre de Netflix est plus claire et comporte moins de risques d'exécution

par Dawn Chmielewski, Kritika Lamba et Dawn Kopecki

Le conseil d'administration de Warner Bros Discovery WBD.O a rejeté à l'unanimité la dernière tentative de Paramount Skydance PSKY.O d'acquérir le studio, déclarant que son offre hostile révisée de 108,4 milliards de dollars équivalait à une acquisition par emprunt risquée que les investisseurs devraient rejeter. Dans une lettre adressée aux actionnaires mercredi, le conseil d'administration de Warner Bros a déclaré que l'offre de Paramount dépendait d'un "montant extraordinaire de financement par emprunt" qui augmentait le risque de clôture. Il a réaffirmé son engagement envers le géant de la diffusion en continu Netflix NFLX.O pour un montant de 82,7 milliards de dollars afin d'acquérir le studio de cinéma et de télévision ainsi que d'autres actifs.

Paramount et Netflix se sont livrés une bataille acharnée pour s'approprier Warner Bros, ses studios de cinéma et de télévision très prisés et sa vaste bibliothèque de contenus. Les franchises lucratives de Warner Bros comprennent "Harry Potter", "Game of Thrones", "Friends" et l'univers DC Comics, ainsi que des films classiques convoités tels que "Casablanca" et "Citizen Kane". Mardi, le conseil d'administration de Warner Bros a voté contre l'offre de 30 dollars par action en numéraire, expliquant aux actionnaires que le plan de financement de Paramount ferait peser sur le petit studio hollywoodien une dette de 87 milliards de dollars une fois l'acquisition réalisée, ce qui en ferait le plus grand rachat par endettement de l'histoire. La lettre accompagnait un dossier de fusion modifié de 67 pages , dans lequel l'entreprise explique pourquoi elle rejette l'offre de Paramount.

L'ACCORD AVEC NETFLIX EN BONNE VOIE

L'offre révisée de Paramount "reste inadéquate, notamment en raison de la valeur insuffisante qu'elle apporterait, du manque de certitude quant à la capacité de PSKY à mener à bien l'offre, ainsi que des risques et des coûts supportés par les actionnaires de WBD si PSKY ne parvenait pas à mener à bien l'offre", a écrit le conseil d'administration de Warner Bros. Cette évaluation intervient alors que Paramount, dont la valeur de marché est d'environ 14 milliards de dollars, a proposé d'utiliser 40 milliards de dollars de fonds propres garantis personnellement par le cofondateur milliardaire d'Oracle

ORCL.N Larry Ellison - père du directeur général de Paramount David Ellison - et 54 milliards de dollars de dettes pour financer l'opération.

Cette décision permet à Warner Bros de poursuivre son accord avec Netflix, même si Paramount a modifié son offre le 22 décembre pour répondre aux inquiétudes concernant l'absence de garantie personnelle de Larry Ellison.

Ted Sarandos et Greg Peters, co-directeurs généraux de Netflix, ont salué la décision de Warner Bros mercredi, affirmant que l'accord avec le géant du streaming était "la meilleure proposition, celle qui apportera la plus grande valeur à ses actionnaires, ainsi qu'aux consommateurs, aux créateurs et à l'ensemble de l'industrie du divertissement".

Le plan de financement de Paramount affaiblirait encore sa cote de crédit, que S&P Global considère déjà comme "junk", et pèserait sur sa trésorerie, ce qui augmenterait le risque que l'accord ne soit pas conclu, a déclaré le conseil d'administration de Warner Bros. Netflix, qui a proposé 27,75 dollars par action en numéraire et en actions, a une valeur marchande de 400 milliards de dollars et une cote de crédit de première qualité.

Paramount n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Les actions de Warner Bros et de Netflix ont augmenté de 0,6 %, tandis que celles de Paramount ont baissé de 0,6 %.

L'ÉQUILIBRE DES POUVOIRS À HOLLYWOOD

La guerre des enchères est devenue la bataille de rachat la plus suivie à Hollywood, car les studios sont confrontés à un paysage de plus en plus dominé par les plateformes de diffusion en continu et les recettes des salles de cinéma restent volatiles.

Bien que l'offre de Netflix ait une valeur globale inférieure, certains analystes ont déclaré qu'elle présentait une structure de financement plus claire et moins de risques d'exécution que l'offre de Paramount pour l'ensemble de la société, y compris ses activités de télévision par câble.

"WBD ne veut pas vendre à Paramount et continuera donc à rejeter Paramount tant qu'elle le pourra", a déclaré Ross Benes, analyste chez Emarketer. Harris Oakmark, cinquième investisseur de Warner Bros, a précédemment déclaré à Reuters que l'offre révisée de Paramount n'était pas "suffisante", notant qu'elle n'était pas suffisante pour couvrir l'indemnité de rupture.

Toutefois, Mario Gabelli, dont les fonds Gabelli détiennent environ 5,7 millions d'actions de Warner Bros Discovery, selon les données du LSEG, a déclaré qu'il était "susceptible" d'apporter ses actions à Paramount, estimant que son offre entièrement en numéraire était plus simple et qu'elle aurait donc un chemin plus rapide vers l'approbation réglementaire. "Pour l'instant, Paramount a une offre supérieure", a déclaré Gabelli. "Netflix doit simplifier son offre".

Pentwater Capital, le 7e actionnaire le plus important, a également plaidé en faveur de Paramount, selon une lettre que la société a envoyée à Warner Bros, affirmant que le conseil d'administration commettait une erreur en ne s'engageant pas avec Paramount.

LA DÉCOUVERTE, UN POINT D'ACHOPPEMENT

L'évaluation du projet de scission de Discovery Global par Warner Bros, qui comprend les chaînes de télévision câblées CNN, TNT Sports et le service de diffusion en continu Discovery+, est considérée comme un point d'achoppement majeur. Les analystes estiment la valeur des chaînes câblées à 4 dollars par action, tandis que Paramount a proposé 1 dollar seulement. Les législateurs des deux partis se sont inquiétés de la poursuite de la consolidation dans le secteur des médias, et le président américain Donald Trump a déclaré qu'il avait l'intention de se prononcer sur cette acquisition historique.

Le président de Warner Bros, Samuel Di Piazza, a déclaré à CNBC que la société n'était pas actuellement en pourparlers avec Paramount, mais qu'elle restait ouverte à une transaction, affirmant que les deux opérations étaient sur la bonne voie pour obtenir l'approbation des autorités de régulation.

"Ils doivent mettre sur la table quelque chose de convaincant", a-t-il déclaré en faisant référence à Paramount.

Le conseil d'administration de Warner Bros s'est réuni le 23 décembre pour examiner l'offre modifiée de Paramount. Le dossier fait état de certaines améliorations, notamment la garantie personnelle d'Ellison et une indemnité de résiliation inversée plus élevée (5,8 milliards de dollars), mais fait état de "coûts importants" associés à l'offre de Paramount par rapport à celle de Netflix.

Warner Bros devrait payer au service de streaming une indemnité de résiliation de 2,8 milliards de dollars pour l'abandon de son accord avec Netflix, ce qui représente une partie des 4,7 milliards de dollars de coûts supplémentaires pour mettre fin à l'accord.

Le conseil d'administration a réitéré d'autres préoccupations exprimées précédemment, comme le fait que Paramount imposerait au studio des restrictions d'exploitation qui nuiraient à ses activités et à sa position concurrentielle, notamment en empêchant la scission prévue des réseaux de télévision câblée de la société en une société publique distincte, Discovery Global.