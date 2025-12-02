Warner Bros fait l'objet d'une offre de Netflix en cash

(AOF) - Warner Bros, dont le titre progresse de plus de 2% en avant-Bourse, annonce avoir reçu une deuxième série d'offres d'achat, dont une proposition principalement en numéraire de la part de Netflix , dans le cadre d'une vente aux enchères qui pourrait s'achever dans les jours ou les semaines à venir, fait savoir Reuters. Paramount Skydance a aussi amélioré son offre pour l'ensemble du groupe Warner, tandis que ComCast a présenté une deuxième offre pour les actifs de streaming et de divertissement.

Les offres sont fermes, ce qui donne au conseil d'administration la possibilité d'approuver rapidement un accord si les conditions sont réunies, bien qu'elles n'aient pas été qualifiées de définitives, a précisé la source.

La semaine dernière, le géant américain du divertissement avait demandé aux candidats de présenter des offres améliorées d'ici le 1er décembre, après avoir reçu des propositions préliminaires de rachat de la part de Paramount Skydance, Comcast et Netflix.