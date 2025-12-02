 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 104,02
+0,09%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Warner Bros fait l'objet d'une offre de Netflix en cash
information fournie par AOF 02/12/2025 à 14:13

(AOF) - Warner Bros, dont le titre progresse de plus de 2% en avant-Bourse, annonce avoir reçu une deuxième série d'offres d'achat, dont une proposition principalement en numéraire de la part de Netflix , dans le cadre d'une vente aux enchères qui pourrait s'achever dans les jours ou les semaines à venir, fait savoir Reuters. Paramount Skydance a aussi amélioré son offre pour l'ensemble du groupe Warner, tandis que ComCast a présenté une deuxième offre pour les actifs de streaming et de divertissement.

Les offres sont fermes, ce qui donne au conseil d'administration la possibilité d'approuver rapidement un accord si les conditions sont réunies, bien qu'elles n'aient pas été qualifiées de définitives, a précisé la source.

La semaine dernière, le géant américain du divertissement avait demandé aux candidats de présenter des offres améliorées d'ici le 1er décembre, après avoir reçu des propositions préliminaires de rachat de la part de Paramount Skydance, Comcast et Netflix.

Valeurs associées

COMCAST-A
26,5800 USD NASDAQ 0,00%
NETFLIX
109,1300 USD NASDAQ 0,00%
WARNER BROS RG-A
23,8700 USD NASDAQ 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank