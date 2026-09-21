Warner Bros et Paramount en hausse après l'annonce que les négociations en vue d'un accord en Californie pourraient lever un obstacle à la fusion

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(Mise à jour du premier point, ajout d'un graphique)

Les actions de Warner Bros Discovery et de Paramount Skydance ont bondi lundi, après la publication d'un article indiquant que Paramount et le procureur général de Californie étaient engagés dans des négociations avancées en vue d'un accord qui pourrait lever l'un des derniers obstacles à la fusion de 110 milliards de dollars entre les deux sociétés .

Voici quelques détails supplémentaires:

* Warner Bros WBD.O a progressé de 7,1% en début de séance, tandis que Paramount PSKY.O a gagné 5,3%, ce qui devrait ajouter un total de 5,59 milliards de dollars à leur valorisation si ces hausses se confirment.

* Le Wall Street Journal a rapporté dimanche que les deux parties avaient discuté d'une série de concessions , notamment un investissement de 1,5 milliard de dollars dans la production en Californie, un engagement à ne vendre aucun des deux studios, et des pénalités potentielles si Paramount ne respectait pas sa promesse de produire 30 films par an après la fusion.

* Parmi les autres mesures envisagées figurent la vente de certaines chaînes du câble et la création d’un conseil d’administration chargé de veiller à ce que CNN conserve son indépendance éditoriale, a indiqué le WSJ.

* L’action en justice intentée par la Californie et 11 autres États constitue l’un des derniers obstacles à la tentative de David Ellison, directeur général de Paramount, de fusionner deux des plus grands studios d’Hollywood pour en faire un concurrent majeur de Netflix NFLX.O et de Disney DIS.N .

* Un accord à l’amiable permettrait également à Paramount d’éviter de verser une pénalité quotidienne de 7 millions de dollars qu’elle doit aux actionnaires de Warner Bros pour chaque jour où l’opération n’est pas finalisée après le 30 septembre.