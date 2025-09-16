 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Warner Bros Discovery lancera HBO Max dans 14 marchés d'Asie-Pacifique le mois prochain
information fournie par Reuters 16/09/2025 à 18:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Warner Bros Discovery WBD.O s'apprête à lancer son service de streaming HBO Max dans 14 nouveaux marchés de la région Asie-Pacifique le 15 octobre, a annoncé la société de médias mardi.

Ce lancement fait suite à l'extension du service en juillet à des pays tels que l'Albanie, l'Arménie et la Géorgie, ce qui porte à plus de 90 le nombre total de marchés où le service est disponible.

L'expansion mondiale a renforcé la position de Warner Bros Discovery sur le marché international de la diffusion en continu, qui fait l'objet d'une concurrence féroce.

La société a déclaré mardi qu'elle allait proposer des marques de divertissement populaires telles que HBO, Harry Potter, DC Universe et Cartoon Network sur de nouveaux marchés, notamment le Bangladesh, Brunei, le Cambodge, le Laos, Macao, la Mongolie, le Pakistan et le Sri Lanka.

Son unité de diffusion en continu, qui comprend également Discovery+, a recruté 3,4 millions d'abonnés dans le monde au cours du deuxième trimestre.

La société prévoit de scinder ses actifs en Warner Bros, axée sur les studios et la diffusion en continu, et en Discovery Global, axée sur le câble, d'ici à la mi-2026.

Paramount Skydance PSKY.O , récemment fusionnée, prépare une offre pour Warner Bros Discovery avec le soutien du fondateur d'Oracle Larry Ellison, a rapporté Reuters la semaine dernière , citant une source familière avec le sujet.

