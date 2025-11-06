Warner Bros Discovery essuie une perte nette trimestrielle
information fournie par Zonebourse 06/11/2025 à 15:50
Comme au trimestre précédent, cette progression de l'EBITDA ajusté est avant tout due à une croissance dans les segments streaming et studios, partiellement contrebalancée par un déclin dans le segment réseaux linéaires globaux.
A 9,04 MdsUSD, ses revenus ont diminué de 6% avec des baisses à la fois pour ses revenus de distribution (-4%) et de contenus (-3%), mais surtout de ses recettes publicitaires (-16%) sur fond de recul des audiences dans le linéaire domestique.
Alors que la scission entre Warner Bros. (streaming et studios) et Discovery Global (réseaux globaux) demeure en voie d'être finalisée vers la mi-2026, le groupe rappelle qu'une revue des alternatives stratégiques a été initiée le mois dernier.
