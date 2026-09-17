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Warner Bros Discovery en hausse ; Barclays rétablit sa couverture avec une recommandation « neutre »
information fournie par Reuters 17/09/2026 à 14:46
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 septembre - ** L'action Warner Bros Discovery WBD.O affiche une hausse de 0,71 % à 28,27 dollars en pré-ouverture

** Barclays relance sa couverture avec une recommandation « neutre » et un objectif de cours de 29 dollars, soit une prime de 3,3 % par rapport au dernier cours de clôture de WBD

** La société de courtage estime que le potentiel d’investissement de WBD repose principalement sur le projet de cession à Paramount Skydance PSKY.O

** Il estime qu’un échec de cette opération exposerait WBD au déclin des chaînes de télévision traditionnelles et à une amélioration plus lente des résultats et des flux de trésorerie liés au streaming

** Sur 21 courtiers, quatre attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou mieux, 16 « conserver » et un « vendre »; leur objectif de cours médian s’établit à 31 dollars, selon les données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, l'action a perdu 2,6 % jusqu'à la dernière clôture

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 17/09/2026 à 14:46:44.

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