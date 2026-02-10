 Aller au contenu principal
Warner Bros Discovery en hausse après que Paramount a adouci son offre
information fournie par Reuters 10/02/2026 à 16:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 février - ** Les actions de Warner Bros Discovery

WBD.O augmentent de 1,8% à 27,71 $

** Paramount Skydance PSKY.O adoucit son offre sur WBD en proposant des liquidités supplémentaires pour chaque trimestre au cours duquel la transaction ne sera pas conclue après cette année et accepte de couvrir les frais de rupture que le propriétaire de HBO devrait à Netflix NFLX.O s'il se retirait de l'opération

** La société mère de CBS a offert un "ticking fee" de 25 cents par action qui équivaudra à environ 650 millions de dollars en espèces chaque trimestre entre le début de l'année 2027 et la conclusion d'un accord avec WBD

** NFLX augmente de 3,3 % à 84,20 $; PSKY augmente de 1,8 % à 10,87 $"

** En 2025, les actions de WBD ont plus que doublé; PSKY a augmenté d'environ 28%

Fusions / Acquisitions

